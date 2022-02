W nocy z soboty na niedzielę do oktagonu UFC powróci Islam Makhachev (21-1, 3 KO, 10 SUB). Dagestańczyk zmierzy się z Bobbym Greenem (29-12-1, 10 KO, 8 SUB) w walce wieczoru gali UFC Vegas 49. Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków. Transmisja gali UFC Vegas 49: Makhachev - Green w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przypomnijmy, że Makhachev został niegdyś namaszczony na następcę przez samego Khabiba Nurmagomedova. 30-latek z Machaczkały na razie spełnia pokładane w nim nadzieje. W największej organizacji MMA na świecie stoczył 11 walk, z których wygrał 10. W swoim ostatnim pojedynku na UFC 267 poddał kimurą w pierwszej rundzie Dana Hookera. Znany ze znakomitych zapasów Makhachev jest wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów do tego, by w niedalekiej przyszłości zawalczyć o mistrzostwo kategorii lekkiej.

ZOBACZ TAKŻE: Gamrot otrzymał propozycję hitowej walki! "To byłoby szaleństwo"

Pierwotnie rywalem Dagestańczyka miał być Beneil Dariush. Obaj zawodnicy sąsiadują ze sobą w rankingu dywizji do 155 funtów (Makhachev jest czwarty, Dariush zaś trzeci). Niestety, Amerykanin zmuszony był wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji. UFC musiało znaleźć zastępstwo. Szefowie organizacji odezwali się nawet do Mateusza Gamrota, ale ten ostatecznie odmówił. Finalnie przeciwnikiem Makhacheva został Bobby Green.

"King" jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników kategorii lekkiej. 35-latek walczy w UFC od 2013 roku. Do starcia z Makhachevem przystąpi po zwycięstwie jednogłośną decyzją sędziów nad Nasratem Haqparastem. Dodajmy, że ten pojedynek odbył się 12 lutego na UFC 271. To oznacza, że Green będzie miał zaledwie dwa tygodnie odstępu między walkami. W takiej sytuacji Makhachev jest wyraźnym faworytem. Każdy inny wynik niż wygrana Dagestańczyka zostanie odebrany jako sensacja.

Łącznie w karcie głównej znalazło się pięć pojedynków.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 49: Makhachev - Green w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go) :



72,6 kg: Islam Makhachev (21-1, 3 KO, 10 SUB) - Bobby Green (29-12-1, 10 KO, 8 SUB)

83,9 kg: Misha Cirkunov (15-7, 5 KO, 8 SUB) - Wellington Turman (17-5, 4 KO, 7 SUB)

56,7 kg: Priscila Cachoeira (10-4, 6 KO) - Ji Yeon Kim (9-4-2, 2 KO, 3 SUB)

70,3 kg: Arman Tsarukyan (17-2, 6 KO, 8 SUB) - Joel Alvarez (19-2, 3 KO, 16 SUB)

83,9 kg: Gregory Rodrigues (11-3, 5 KO, 4 SUB) - Armen Petrosyan (6-1, 6 KO)

Karta wstępna (22:00):



70,3 kg: Ignacio Bahamondes (12-4, 9 KO) - Zhu Rong (18-4, 12 KO, 4 SUB)

65,8 kg: Josiane Nunes (8-1, 7 KO) - Ramona Pascual (6-2, 4 KO, 1 SUB)

70,3 kg: Terrance McKinney (11-3, 5 KO, 6 SUB) - Fares Ziam (12-3, 5 KO, 4 SUB)

52,2 kg: Jinh Yu Frey (11-6, 1 KO, 2 SUB) - Hannah Goldy (6-2, 1 KO, 1 SUB)

61,2 kg: Alejandro Perez (22-8-1, 9 KO, 6 SUB) - Jonathan Martinez (14-4, 7 KO, 2 SUB)

77,1 kg: Ramiz Brahimaj (9-4, 9 KO) - Micheal Gillmore (6-4, 3 KO)

56,7 kg: Victor Altamirano (10-1, 1 KO, 4 SUB) - Carlos Hernandez (7-1, 4 SUB)