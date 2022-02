Wobec inwazji Rosji na Ukrainę, sportowy świat wprowadza wszelakie sankcje na rosyjski sport. Podobnie jest w sportach zimowych. Zdaniem byłego trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich, tamtejsi zawodnicy nie powinni startować w zawodach rangi FIS.

- Moje zdanie jest takie, że rosyjscy sportowcy powinni zostać wykluczeni ze wszystkich rywalizacji sportowych do zakończenia tego konfliktu. Decyzje u nas w kraju należą do ministerstwa sportu, mamy PKOL, mamy FIS i mamy wreszcie MKOL, który też powinien kierować odpowiednie sugestie. Różnorodne decyzje nie należą do nas, ale możemy wyrażać osobiste zdania. Informacje o nowych decyzjach pojawiają się co kilka godzin. To prawda, że sportowcy nie są winni temu, co się stało, ale niemniej reprezentują kraj agresora, który zaatakował - powiedziałbym nawet, że bratnie państwo. I nagle zaczyna się coś tak okropnego. W naszych domach wkrada się niepewność, w jakim kierunku ten konflikt może eskalować. Federacja Rosyjska sama powinna zdecydować o wycofaniu swoich sportowców. Jeżeli tego nie zrobi, to będziemy czekać na nasze federacje - powiedział Tajner.

Niedawno FIS zakomunikował, że anuluje wszelakie imprezy na terenie Rosji do końca sezonu.