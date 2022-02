Cieślak - Okolie. Karta walk

Już w niedzielę Michał Cieślak (21-1, 15 KO) stanie przed szansą wywalczenia tytułu mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie aktualny czempion Lawrence Okolie (17-0, 14 KO). Będzie to main event gali, która odbędzie się w londyńskiej O2 Arenie. Oto karta walk gali Cieślak - Okolie.

Pięściarz z Radomia po raz drugi w karierze zawalczy o mistrzostwo świata. W styczniu 2020 roku przegrał na punkty w Kinszasie z Ilungą Makabu. To jak dotąd jedyna porażka Cieślaka na zawodowym ringu. Od tamtej pory 32-latek wygrał dwie walki przed czasem na galach Polsat Boxing Night i zapewnił sobie drugą szansę stoczenia boju o mistrzostwo świata.

Stojące przed nim zadanie jest jednak bardzo trudne. Okolie nie zaznał jeszcze smaku porażki w zawodowej karierze. 14 z 17 wygranych pojedynków kończył przed czasem. Do tego w pokonanym polu w walkach mistrzowskich pozostawił już dwóch Polaków - Nikodema Jeżewskiego i Krzysztofa Głowackiego. W swoim ostatnim występie "The Sauce" znokautował w trzeciej rundzie Dilana Prasovicia z Czarnogóry.

Co ciekawe, Cieślak to nie jedyny Polak, który w niedzielę wejdzie do ringu w Londynie. Swoje umiejętności zaprezentują również Łukasz Maciec i Aleksander Nagolski. Reprezentanci Polski skrzyżują rękawice z odpowiednio z Anthonym Fowlerem i Johnem Hedgesem. Łącznie w karcie walk znalazło się dziewięć zawodowych starć bokserskich.

Karta walk:

Lawrence Okolie (17-0) - Michał Cieślak (21-1)

Karim Guerfi (30-5) - Jordan Gill (26-1-1)

Anthony Fowler (15-2) - Łukasz Maciec (27-3-1)

Fabio Wardley (12-0) - Daniel Martz (20-9-1)

Galal Yafai (0-0) - Carlos Vado Bautista (10-4-1)

Demsey McKean (20-0) - Ariel Esteban Bracamonte (11-6)

Campbell Hatton (5-0) - Joe Ducker (9-8-2)

Cheavon Clarke (0-0) - Toni Visić (20-29-2)

John Hedges (4-0) - Aleksander Nagolski (2-1)