Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się we wrocławskiej hali Orbita z Jastrzębskim Węglem w finale Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2022. Obie ekipy rywalizowały ze sobą również w zeszłorocznym finale i górą byli kędzierzynianie. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać? Transmisja finału PP siatkarzy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

Nie było niespodzianki! W finale tegorocznej edycji Tauron Pucharu Polski siatkarzy dojdzie do starcia dwóch faworytów. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel to dwie najlepsze obecnie ekipy w tabeli PlusLigi, dwie najlepsze drużyny poprzedniego ligowego sezonu, a także dwa kluby, które awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Na dodatek oba kluby mierzyły się w dwóch ostatnich finałach Pucharu Polski. W styczniu 2019 we Wrocławiu ZAKSA wygrała 3:1. W marcu 2021 w Krakowie również górą byli kędzierzynianie, którzy wygrali 3:0.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w drodze do finału pokonała 3:1 AZS AGH Kraków (1/16 finału), 3:1 Indykpol AZS Olsztyn (1/8 finału), 3:1 Stal Nysa (ćwierćfinał) oraz 3:1 Trefl Gdańsk (półfinał). W tej edycji regularnie więc wygrywa mecze w czterech setach.

Jastrzębski Węgiel ograł 3:0 KPS Stalpro Joker Powiat Pilski (1/16 finału), 3:0 Legię Warszawa (1/8 finału), 3:0 Projekt Warszawa (ćwierćfinał) oraz 3:2 Asseco Resovię.

Transmisja finału Tauron Pucharu Polski siatkarzy Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel w niedzielę 27 lutego o godzinie 14.45 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

RM, Polsat Sport