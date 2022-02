PKO BP Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Relacja i wynik na żywo

Do zespołu na mecz z poznaniakami powinien wrócić lider i kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk, który przez dwa tygodnie pauzował z powodów zdrowotnych.

Piłkarz ma pochodzenie ukraińskie, ale już od pięciu lat polskie obywatelstwo. Nowak był pytany na piątkowej konferencji prasowej o możliwy wpływ na zawodnika sytuacji w jego ojczystym kraju.

"Z pewnością na wielu z nas się odbija, bo jest to sytuacja nie dość, że nieciekawa, ale z pewnością obciążająca i Tarasa, i kilka innych osób ze sztabu, które również mają rodziny i są w jakiś sposób powiązani (z Ukrainą). Trudno powiedzieć, gdzie będzie jego głowa, ja myślę, że będzie z zespołem" - zaznaczył szkoleniowiec.

Dodał, że Romanczuk miał w trakcie absencji dozowane obciążenia w taki sposób, by był gotowy do niedzielnego spotkania z Wartą. Wskazał też, że do meczu jest jeszcze kilka dni i będzie o tym z kapitanem zespołu rozmawiał, czy będzie w stanie zagrać, jeśli tak, to w jakim wymiarze czasowym.

"Ma rodzinę, wiadomo, że martwi się, jak to będzie wyglądać, czy przejdą przez granicę czy nie przejdą, czy będzie wszystko w porządku z nimi. On musi być sam odpowiedzialny, żeby wiedzieć, gdzie będzie jego głowa" - mówił Nowak.

Przyznał, że sam jako zawodnik miał podobną sytuację w 2001 roku, po ataku z 11 września na World Trade Center w Nowym Jorku, gdy grał w Chicago Fire.

"Przez 3-4 dni było przygnębienie, myśli się o tym, co będzie dalej, ale staraliśmy się jako zespół pokazać, że jesteśmy silniejsi niż cokolwiek i myślę, że takie przesłanie jest teraz również wskazane" - dodał.

Podkreślił, że sport powinien być poza polityką.

"Powinniśmy być silniejsi niż to, co jest, bo na razie nic nie zmienimy, siedząc tu nie mamy wpływu na to, co będzie się działo, możemy tylko wspierać naród ukraiński, w ten czy inny sposób pomagać ludziom, którzy do nas przyjdą" - powiedział Nowak.

Początek meczu piłkarskiej ekstraklasy Jagiellonia - Warta Poznań w niedzielę o godz. 12.30 na stadionie miejskim w Białymstoku. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP