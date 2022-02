Karol Kłos ujawnił prywatną wiadomość. To poruszające słowa znanego siatkarza

Jurij Gladyr to ukraiński siatkarz, który posiada również polskie obywatelstwo. Od wielu lat występuje w PlusLidze. AZS Politechnika Warszawska, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, PGE Skra Bełchatów, a od 2019 roku Jastrzębski Węgiel to kolejne polskie kluby, w których występował ten znakomity środkowy.

"Znamy się z Jurkiem już dobre 14 lat. Przygodę w PlusLidze zaczynaliśmy w tym samym czasie w Warszawie. Szanuję Go i podziwiam za jego charakter i waleczność na boisku. To kawał skurczybyka. Jurij to stara szkoła, nie pokazuje uczuć na zewnątrz... Tym bardziej chciałem podzielić się tą wiadomością z Wami" – przyznał Kłos.

Gladyr ma opinię boiskowego twardziela, ale trudno było mu ukryć wzruszenie, gdy otrzymał od kibiców ogromne wsparcie podczas turnieju finałowego Pucharu Polski, rozgrywanego we wrocławskiej hali Orbita.

"Bardzo wam wszystkim - jako Polakom i moim kolegom z pracy - z dziękuję z całego serca. Jesteście wielcy" – napisał do Kłosa.

"Nigdy nie publikowałem prywatnych wiadomości od moich kolegów (bez ich zgody), ale tu zaryzykuję. Ciśnijcie dalej, dorzucajcie swoją cegiełkę, pomagajcie, bo tak trzeba! To piękne, jak w trudnych chwilach potrafimy się zjednoczyć i stanąć na wysokości zadania" – zaznaczył Kłos.

Do pomocy włączył się aktywnie również Gladyr. Jak przyznał w rozmowie ze "Sportowymi Faktami", planuje pojechać do Rzeszowa, by w jakikolwiek sposób pomóc swym rodakom przekraczającym polską granicę.

RM, Polsat Sport