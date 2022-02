PKO BP Ekstraklasa: Ważne zwycięstwo Bruk-Betu Termaliki w Krakowie

Piłkarze Cracovii wyszli na boisko z flagami w barwach narodowych Ukrainy. Z kolei kapitanem Bruk-Betu został były reprezentant tego kraju Artem Putiwcew.

Przez wiele minut pierwszej połowy mecz miał mało interesujący przebieg. Akcje obydwu zespołów kończyły się przed polem karnym.

Dopiero w 37. minucie bliscy objęcia prowadzenia byli gospodarze. Cornel Rapa znalazł się sam przed bramką Bruk-Betu, lecz jego strzał z kilku metrów okazał się niecelny.

Odpowiedź podopiecznych Radoslava Latala była konkretna. Adam Radwański dośrodkował z prawej strony, a Muris Mesanovic głową skierował piłkę do siatki.

Chwilę później niecieczanie zdali kolejny cios. Po stracie piłki przez Mateja Rodina przed polem karnym świetnie ją rozegrali w trójkącie Dawid Kocyła, Piotr Wlazło i Mesnaovic, który pewnym strzałem pokonał Karola Niemczyckiego. Napastnik Bruk-Betu nie mógł od razu cieszyć się z gola, gdyż arbiter zasygnalizował spalonego i dopiero analiza VAR zmieniła jego błędną decyzję.

W przerwie trener Cracovii Jacek Zieliński dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawili się debiutujący w "Pasach" ukraiński skrzydłowy Jewhen Konoplanka oraz Florian Loshaj.

Gospodarze od razu ruszyli do ataku i kontaktową bramkę powinien zdobyć Pelle van Amersfoort. Strzał Holendra z kilku metrów obronił Pawieł Pawluczenko. Za moment jednak nie miał on nic do powiedzenia, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Rodin zgrał piłkę głową, a Loshaj z woleja posłał ją do siatki.

Cracovia już do końca atakowała, ale Bruk-Bet umiejętnie się bronił i dopuszczała już do groźnych sytuacja i po końcowym gwizdku mogła świętować pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie.

Przed rozpoczęciem meczu klub z Niecieczy poinformował po pozyskaniu z FC Zlin Tomasa Poznara. Ten 33-letni napastnik w obecnym sezonie w 18 meczach czeskiej ekstraklasy zdobył 6 bramek.

Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (0:2)

Bramki: Loshaj 48 - Mesanovic 39, 42

Cracovia: Karol Niemczycki – Cornel Rapa (81. Filip Balaj), Matej Rodin, David Jablonsky (46. Jewhen Konoplanka) - Otar Kakabadze, Mathias Hebo Rassmussen, Sergiu Hanca, Michal Siplak – Jakub Myszor (46. Florian Loshaj), Michał Rakoczy (81. Karol Knap) - Pelle van Amersfoort

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Pawieł Pawluczenko - Mateusz Grzybek, Wiktor Biedrzycki, Artem Putiwcew, Matej Hybs – Dawid Kocyła (64. Bartłomiej Kukułowicz), Piotr Wlazło, Adam Radwański (64. Maciej Ambrosiewicz), Michal Hubinek(89. Nemanja Tekijaski), Marcin Grabowski - Muris Mesanovic (77. Kacper Śpiewak)

Żółte kartki: Jablonsky - Radwański, Grabowski, Putiwcew, Kukułowicz

MC, PAP