EBL: Ukraińcy za darmo obejrzą mecze Trefla w Sopocie

Ukraińcy, nie tylko uchodźcy wojenni z tego kraju, mogą za darmo oglądać do końca sezonu EBL mecze koszykarzy Trefla w Sopocie. Dodatkowo klub przekaże połowę przychodu z biletów z sobotniego spotkania ze Śląskiem Wrocław na pomoc ofiarom rosyjskiej agresji.

Uprawnieni do darmowego wejścia na ligowe konfrontacje koszykarzy Trefla będą Ukraińcy posiadający paszport tego kraju lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Wejściówki będzie można odbierać w dniu meczowym w kasie Ergo Areny przy wejściu A1.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjskie kluby zawieszone w Eurolidze i Pucharze Europy

Sopocki klub zadeklarował jednocześnie, że wpłaci na ogólnopolską zbiórkę na rzecz pomocy Ukrainie połowę przychodu z biletów zakupionych na spotkanie ze Śląskiem, które zaplanowano w sobotę o godz. 17:30. A 60 minut przed meczem przy wejściu A1 rozpocznie się zbiórka rzeczy dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Potrzebne są środki opatrunkowe: bandaże, plastry, gaza, środki do dezynfekcji, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, środki higieniczne i czystości, pieluchy dla dzieci we wszystkich rozmiarach, kremy pielęgnacyjne i żywność dla niemowląt, żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz odzież – nowa dla dorosłych, dla najmłodszych może być używana.

MC, PAP