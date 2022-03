- Na gorąco przyznałem, że zasłanianie się przepisami konstytucji i porównując to do tego, co dzieje się na Ukrainie, nie koresponduje ze sobą - przyznał prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga, komentując decyzję o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do rozpoczynających się lada dzień igrzysk paraolimpijskich w Pekinie.

Przypomnijmy - w środę okazało się, że rosyjscy i białoruscy sportowcy pod neutralną flagą będą mogli rywalizować w rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie.

- Prezes zarządu tłumaczył, że jest to najlepsza z możliwych decyzji. Zanim rozpoczęły się wyjazdy na igrzyska do Pekinu, wystąpiłem z pismem wspólnie z komitetami litewskim, estońskim i łotewskim, aby wykluczyć te reprezentacje z igrzysk. W ten sposób dalibyśmy przekaz, że ruch paraolimpijski nie popiera działań na Ukrainie. Jako pierwszy zabrałem też głos, nie akceptując decyzji zarządu.

Szef IPC Andrew Parsons powiedział, że nałożono "najsurowszą możliwą karę, jaką można było wymierzyć w ramach naszej konstytucji i obecnych zasad IPC".

- Jest to decyzja tłumaczona względami prawnymi - konstytucja nie daje takich możliwości, aby wykluczyć z igrzysk zawodników tych reprezentacji. Na gorąco przyznałem, że zasłanianie się przepisami konstytucji i porównując to do tego, co dzieje się na Ukrainie, nie koresponduje ze sobą. To jest zasłanianie się przepisami.