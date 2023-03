Babilon MMA 35. Mocna karta walk na gali w Jaworznie

Poznaliśmy pełną kartę walk gali Babilon MMA 35, która odbędzie się 21 kwietnia w Jaworznie. W walce wieczoru Piotr Wawrzyniak przystąpi do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa wagi średniej, a jego rywalem będzie serce Babilon MMA – czyli waleczny Adrian "Ares" Błeszyński. Wcześniej kibice jak zwykle zobaczą szereg wyrównanych potyczek z cyklu 50-50. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go. Bilety w serwisie Eventim.

– Chcemy być siłą numer 2 w Polsce, jeśli chodzi o MMA – nie ukrywa promotor Tomasz Babiloński. – Istniejemy już od 5 lat i zrobiliśmy w tym czasie aż 34 gale transmitowane w telewizji Polsat. Stawiamy na regularność i odważny matchmaking. Fani MMA chwalą sobie to, że można u nas oglądać wyrównane sportowe zestawienia, za które odpowiada Artur Gwóźdź. Często trafiają nam się prawdziwe perełki, które otrzymują szansę pokazania się szerszej publiczności i wybicia do największych światowych organizacji jak UFC, KSW, Oktagon, Ares i wiele innych. To oczywiste, że na tym etapie nie rywalizujemy z KSW, które jest na rynku od prawie dwudziestu lat i dysponuje zupełnie innym budżetem. My chcemy otwierać zawodnikom drzwi do wielkich karier i dawać kibicom wielkie sportowe emocje – podkreśla organizator.

Karta walk Babilon MMA 35:

Walka wieczoru (o mistrzowski pas):



5 x 5 min – 84 kg: Piotr Wawrzyniak (10-5) vs Adrian "Ares" Błeszyński (10-5-1)



Walki zawodowe:



3 x 5 min – 70 kg: Filip Lamparski (6-2) vs Kamil "Krzok" Krzewina (3-1)

3 x 5 min – 70 kg: Mateusz Makarowski (8-5-1) vs Bartosz Zawadzki (6-2)

3 x 5 min – 84 kg: Adrian Dudek (5-2) vs Michał "Zając" Balcerczak (3-3)

3 x 5 min – 66 kg: Szymon Rakowicz (4-2) vs Szymon Biłas (2-0)

3 x 5 min – 77 kg: Krystian Szczęsny (2-1) vs Mateusz Pudło (3-1)

3 x 5 min – 120 kg: Paweł Oleszczuk (1-0) vs Patryk Świtoń (0-2)



Walki semi-pro:



3 x 3 min – 77 kg: Mateusz Wieczorek vs Martin Labryga

3 x 5 min – 84 kg: Yehor Oliynyk vs Piotr Łęcki

Informacja prasowa