Niemcy gorsi od Belgów w hitowym meczu towarzyskim. Pierwszy taki przypadek od prawie 70 lat

Niemcy z racji bycia gospodarzami Euro 2024 nie muszą grać w eliminacjach. Belgowie w 1. kolejce ograli 3:0 Szwedów po trzech golach Romelu Lukaku.

Spotkanie w Kolonii świetnie rozpoczęli przyjezdni. W 6. minucie Yannick Carrasco ruszył lewą stroną, fantastycznie przełożył sobie Mariusa Wolfa i pięknym strzałem otworzył wynik spotkania.

Trzy minuty później mieliśmy już 2:0. Kevin De Bruyne zagrał do Romelu Lukaku, a belgijski napastnik nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Na domiar złego już po 32 minutach boisko opuścili Florian Wirtz oraz kontuzjowany Leon Goretzka.

Niemcy mieli swoje okazje, w końcu kontaktową bramkę udało się zdobyć tuż przed przerwą. Lukaku zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Niclas Fullkrug.

Po zmianie stron Niemcy starali się przejąć inicjatywę i zaczęli dominować rywali. Nie miało to jednak przełożenia na wynik. Co więcej, gospodarze stracili trzecią bramkę. Tym razem do siatki trafił Kevin De Bruyne.

Nadzieje na remis dał jeszcze Niemcom Serge Gnabry, jednak na więcej nie starczyło już czasu. Belgia wygrała z Niemcami po raz pierwszy od 1954 roku.

Niemcy - Belgia 2:3 (1:2)

Bramki: Fullkrug 44 (k), Gnabry 87 - Carrasco 6, Lukaku 9, De Bruyne 78

Niemcy: Marc-Andre ter Stegen - Marius Wolf (Josha Vagnoman 80'), Thilo Kehrer, Matthias Ginter, David Raum (Christian Gunter 68') - Leon Goretzka (Felix Nmecha 32'), Joshua Kimmich - Serge Gnabry, Florian Wirtz (Emre Can 32'), Timo Werner (Kevin Schade 80') - Niclas Fullkrug (Mergim Berisha 80')

Belgia: Koen Casteels - Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen (Alexis Saelemaekers 46'), Arthur Theate - Kevin De Bruyne (Lois Openda 79'), Andre Onana, Orel Mangala (Romeo Lavia 79') - Dodi Lukebakio (Johan Bakayoko 58'), Romelu Lukaku (Charles De Ketelaere 68'), Yannick Carrasco (Leandro Trossard 58')

Żółte kartki: Nmecha - Onana, Lukaku

IM, Polsat Sport