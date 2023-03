Kuriozalne tłumaczenia Hiszpana po porażce. Niewiarygodne, co powiedział!

Reprezentacja Hiszpanii niespodziewanie przegrała na wyjeździe we wtorkowy wieczór ze Szkocją 0:2 w ramach drugiej kolejki kwalifikacji do Euro 2024. Zdaniem jednego z piłkarzy "La Furia Roja" Davida Garcii powodem porażki była... za wysoka trawa.

Bohaterem Szkotów na Hampden Park w Glasgow był Scott McTominay, który ustrzelił dublet na wagę sensacyjnego zwycięstwa 2:0. Dzięki temu podopieczni Steve'a Clarka mają na koncie komplet sześciu punktów po dwóch meczach. Wcześniej na inaugurację kwalifikacji zwyciężyli u siebie Cypr 3:0, a McTominay również zdobył dwie bramki.

Hiszpania, która kilka dni wcześniej wygrała u siebie z Norwegią również 3:0, musiała przełknąć gorycz porażki ze Szkocją pierwszy raz od 1984 roku. Niektórzy zawodnicy jako przyczynę niepowodzenia podawali m.in. zbyt wysoką trawę. Do takiej konkluzji doszedł debiutujący w narodowych barwach w tym spotkaniu David Garcia.

- Już przed meczem zauważyliśmy, że trawa na boisku jest zbyt długa. I to nas słono kosztowało. Nie możemy się tym tłumaczyć, musimy patrzeć na siebie i naprawić to, co zrobiliśmy źle w tym meczu - powiedział 29-letni obrońca Osasuny, którego cytuje "Marca". - Oczywiście cieszę się z debiutu, ale porażka boli. Szkocja wypracowała dwie sytuacje i dwa razy strzeliła gola - dodał.

Zdziwienia z takich tłumaczeń nie ukrywają brytyjskie media, które nazywają je "nadzwyczajnymi i niespotykanymi". Z kolei obrońca Manchesteru City Rodri krytykował Szkotów za sposób gry, jaki stosowali na Hampden Park.

- Trzeba uszanować taki styl grania, ale według mnie to był kabaret. Non stop granie na czas, prowokowanie, symulowanie. Dla mnie nie ma to zbyt wiele wspólnego ze sportem. Sędzia powinien zwrócić na to uwagę, ale nic nie zrobił - rzekł Hiszpan.

Prowadząca w tabeli Szkocja następny mecz w ramach kwalifikacji do Euro 2024 zagra 17 czerwca w Norwegii. Hiszpania 8 września zmierzy się w Gruzji.