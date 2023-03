Z napastnikiem, który do klubowej akademii Barcelony dołączył w 2012 roku wiązano spore nadzieje. W seniorskim zespole zadebiutował w 2019 roku i wydawało się, że reszta pójdzie już z górki. Jednak po sezonie premierowym, przyszły dwie przeciętne kampanie, w których uzbierał tylko 17 występów ligowych. W ostatnim meczu Barcelony wszedł na minutę i obejrzał żółtą kartkę.

ZOBACZ TAKŻE: Znany trener zrezygnował z posady selekcjonera. Mógł objąć reprezentację Polski

W hiszpańskim sportowym programie radiowym El Partidazo de COPE jego ojciec przyznał, że gdyby to zależało od niego, to zabrałby Fatiego z "Dumy Katalonii". Jednak jego syn chce zostać, co spowodowane jest ogromną miłością piłkarza do Barcelony.

Ojciec Fatiego, Bori zwraca uwagę, że w tym wieku najważniejsza jest regularna gra. Nie ma on pretensji do Xaviego, że syn nie gra, ale chciałby go zobaczyć w innym miejscu. W obecnych rozgrywkach Ansu Fati uzbierał 24 występy ligowe, jednak w większości z nich był tylko rezerwowym. Piłkarz wystąpił też w europejskich rozgrywkach, ale zanotował w nich tylko dwa spotkania.

Po przerwie na reprezentację FC Barcelona zagra z Elche. "Blaugrana" prowadzi w lidze hiszpańskiej mając 12 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

DK, Polsat Sport