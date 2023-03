- To jest oczywiście bolesna dla nas porażka, ale analizując grę uważam, że to był dobry mecz w naszym wykonaniu. Powinniśmy uzyskać zdecydowanie lepszy rezultat. Przed nami jeszcze wiele do poprawy, a z tej porażki z pewnością wyciągniemy wnioski - zapewnił.

Zdanie selekcjonera podzielił defensywny pomocnik Rodri. - Zrobiliśmy sporo dobrego, choć za łatwo straciliśmy bramki. Jeśli tak grasz, to przeciwnik cię ukarze - zauważył zawodnik Manchesteru City.

Skrytykował natomiast postawę Szkotów. - Taka taktyka to bzdura. Ciągłe kradzenie czasu, prowokowanie, przewracanie się. Dla mnie to nie piłka nożna. Sędzia powinien coś z tym zrobić, lecz nie zrobił nic - przyznał.

Surowszą ocenę wystawiają reprezentacji hiszpańskie media. "Hiszpania odchodzi z elity" - brzmi nagłówek dziennika "Marca", choć nie brak też wyrozumiałości, bo był to dopiero drugi mecz Luisa de la Fuente w roli selekcjonera reprezentacji, którą objął w grudniu 2022 roku. W minioną sobotę jego podopieczni pokonali w Maladze Norwegię 3:0.

Bohaterem meczu na Hampden Park był zdobywca obu bramek Scott McTominay. - Poszło nam bardzo, bardzo dobrze. Wiedzieliśmy, że rywale będą dłużej utrzymywać się przy piłce, ale i my mieliśmy wystarczająco dużo okazji, aby stwarzać problemy Hiszpanii i strzelić kilka goli. Lubię wchodzić w pole karne. Muszę to robić częściej - powiedział pomocnik Manchesteru United.

Następny mecz reprezentacja Hiszpanii rozegra 15 czerwca z Włochami w półfinale Ligi Narodów w holenderskim Enschede, a do eliminacji Euro 2024 powróci 8 września w wyjazdowym starciu z Gruzją.

psz, PAP