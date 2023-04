Aleksander Śliwka zdradził co będzie przewagą Sir Sicoma Monini Perugia w drugim półfinałowym starciu siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kapitan Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wraz ze swoją drużyną potrzebują tylko dwóch wygranych setów w tym spotkaniu, aby awansować do trzeciego z rzędu finału europejskich rozgrywek.

Marcin Lepa: Najważniejsze pytanie, czyli w jakiej formie fizycznej jesteście i na ile zdrowie wróciło do normy?



Aleksander Śliwka: Jesteśmy wszyscy gotowi do rywalizacji. Tych nieobecnych podczas ostatniego meczu z Jastrzębskim Węglem zdołaliśmy doprowadzić do zdrowia dzięki szybkiej reakcji na ich małe problemy, więc wszyscy przylecieli tutaj głodni walki w jutrzejszym meczu.

Przerabialiście każdy scenariusz rywalizacji pucharowej w ostatnich latach. To jest scenariusz, w którym trzeba zachować zimną głowę i skoncentrować się na sobie i na tym, aby zagrać tak dobre spotkanie, niemal perfekcyjne, jak w Kędzierzynie-Koźlu?



Dokładnie. Chcemy zagrać na swoim najlepszym poziomie, bo wiemy, że nasz najlepszy poziom będzie niezbędny do osiągnięcia celu. Wiemy, że drużyna z Perugii zagra lepsze spotkanie, najlepiej jak potrafią, szczególnie w polu serwisowym i to będzie klucz do tego, aby cierpliwe grać, próbować bronić piłki i zostawiać u siebie na boisku oraz wyprowadzać skuteczny side-out. Myślę, że to będzie jeden z najcięższych, jeśli nie najcięższy mecz dla nas w tym sezonie i zdajemy sobie sprawę z kim gramy oraz w jakiej hali, ale nasze nastawienie nie zmienia się - tak jak w pierwszym meczu chcemy zwyciężyć.



Własna hala, gorący kibice. Zupełnie inaczej Perugia gra u siebie i na wyjazdach. To może ich zbudować w tym meczu?



Na pewno, własna hala jest handicapem, szczególnie w polu serwisowym. Myślę, że tutaj będzie duża różnica. Drużyna z Perugii oddała nam w pierwszym meczu dużo punktów błędami w polu serwisowym i tu spodziewamy się znacznej poprawy z ich strony i mam nadzieję, że będziemy na to gotowi.

Transmisja meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w czwartek w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:20.

Marcin Lepa, PI, Polsat Sport