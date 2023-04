Egzotyczny kierunek Michniewicza? Były reprezentant Polski potwierdził zainteresowanie klubu!

Jeszcze nie tak dawno, zagraniczne media informowały o zainteresowaniu ze strony ukraińskiego giganta - Dynama Kijów. Nazwisko Polaka było również wymieniane w kontekście szkockiego Aberdeen FC. Wcześniej podawano także, że Michniewicz ma objąć reprezentację Chile.

Ostatecznie jednak wciąż mało wiadomo na temat tego, dokąd trafi 53-latek. Rąbka tajemnicy postanowił uchylić były reprezentant kadry Polski Adrian Mierzejewski. Jego zdaniem zainteresowany Michniewiczem jest klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ang. UAE).

- Nastepne ploteczki. Klub z UAE zainteresowany Czesławem Michniewiczem. Ostatnio sporo tych klubów... - napisał na swoim koncie na Twitterze piłkarz Henan Songshan Longmen.

Pomocnik co prawda nie wymienił konkretnej nazwy klubu, jednak sam kierunek wciąż pozostaje dość egzotyczny. Byłoby to pierwsze miejsce pracy dla Michniewicza od 31 grudnia ubiegłego roku, kiedy to rozstał się z reprezentacją.

53-latek wcześniej trenował także m.in. Legię Warszawa, Lecha Poznań, Pogoń Szczecin, czy Zagłębie Lubin. Ma za sobą także pracę z kadrą Polski do lat 21.