Komentatorzy Polsatu Sport pokazali reakcję włoskich fanów po awansie ZAKSY. Bezcenne! (WIDEO)

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle obroniła zaliczkę z pierwszego półfinału Ligi Mistrzów i już po dwóch setach wyeliminowała Sir Sicoma Monini Perugia. Swojej radości nie kryli również komentatorzy Polsatu Sport, którzy chwilę po awansie polskiej drużyny do finału nagrali m.in. reakcję trybun.

Mistrzowie Polski wygrali przed własną publicznością 3:1, więc w rewanżu potrzebowali "zaledwie" dwóch partii do przypieczętowania awansu. Perugii nikt nie zamierzał jednak lekceważyć. ZAKSA od samego początku prezentowała się świetnie i po wyrównanym boju wygrała pierwszego seta.



Zobacz także: Kiedy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów? Kiedy mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel?

Druga partia zaczęła się lepiej dla Włochów i przez pewien czas wydawało się, że doprowadzą do wyrównania. Przy stanie 10:7 dla Perugii na zagrywce pojawił się David Smith i po chwili ZAKSA prowadziła... 13:10. Od tego momentu to mistrzowie Polski dominowali i zasłużenie wygrali 25:18. Tym samym już po dwóch setach zapewnili sobie awans do finału Ligi Mistrzów.

Swojej radości nie kryli nie tylko siatkarze ZAKSY, ale i komentatorzy Polsatu Sport. Tomasz Swędrowski i Jakub Bednaruk na gorąco po drugim secie dostarczyli krótki materiał wideo pokazujący reakcję włoskich fanów. - Cichutko, cichutko - powiedział Bednaruk, który umieścił na Twitterze wymowny komentarz "Nic więcej do dodania".

ZAKSA zmierzy się w finale z Jastrzębskim Węglem.

Nic więcej do dodania pic.twitter.com/F1derJeJKa — Jakub Bednaruk (@JakubBednaruk) April 6, 2023

jb, Polsat Sport