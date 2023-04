Neymar nie zagra w PSG do końca sezonu, ale nadal chce mieć wpływ na drużynę z Paryża. Francuscy dziennikarze donoszą, że Neymar domaga się zmiany na stanowisku trenera, które aktualnie piastuje Christophe Galtier. Faworytem Neymara do przejęcia steru z rąk Galtiera ma być Luis Enrique.

Neymar nie gra w piłkę od połowy lutego, kiedy nabawił się kontuzji kostki. Brazylijczyk ma wrócić na boisko dopiero w przyszłym sezonie. W kuluarach mówi się o tym, że mimo coraz częstszych problemów zdrowotnych gwiazdor chce wypełnić kontrakt obowiązujący do 2027 roku i zakończyć karierę w Paryżu.

Brazylijski napastnik chciałby jednak kontynuować swoją przygodę z paryskim klubem z innym szkoleniowcem u steru. Francuski żurnalista Daniel Riolo donosi, że Neymar ma swojego kandydata do stanowiska trenera PSG. "Jeśli Neymar pozostanie w PSG, to będzie wywierał presję, by to Luis Enrique został szkoleniowcem. Bardzo dobrze zna go z czasów Barcelony" - powiedział Riolo.

W ostatnim zdaniu dziennikarza jest sama prawda, bowiem to właśnie pod wodzą Luisa Enrique, Neymar rozegrał najwięcej spotkań w swojej karierze klubowej - 145. Gdy przychodził do Barcelony, jej trenerem był co prawda Gerardo Martino, którego w sezonie 2014/2015 zastąpił jednak Enrique. Z nim Brazylijczyk sięgał po triumf w Lidze Mistrzów czy La Liga.

By Hiszpan został nowym trenerem PSG muszą jednak zostać spełnione dwa podstawowe warunki. Najpierw z posadą musiałby pożegnać się Galtier, którego pozycja w paryskim zespole nie jest najmocniejsza. Druga sprawa to chęć samego Enrique, by objąć klub ze stolicy Francji.

W ostatnich tygodniach były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii udzielił wywiadu, w którym mówił o chęci poprowadzenia drużyny występującej w Premier League. Według doniesień medialnych, Lucho długo nie musiał czekać na propozycje, bowiem po zwolnieniu Grahama Pottera parol na Hiszpana zagięła Chelsea. Enrique miał nawet udać się do Londynu na rozmowy dotyczące jego przyszłości w The Blues. Możliwe więc, że plany Neymara, by grać w Paryżu pod wodzą Enrique, szybko spalą na panewce.

psl, Polsat Sport