Prowadzący w tabeli ligi szkockiej Celtic FC zmierzy się z Rangers FC w meczu 31. kolejki rozgrywek. Czy The Boys postawią w sobotnie popołudnie na Celtic Park w Glasgow kolejny krok do mistrzostwa Szkocji? Relacja i wynik na żywo z meczu Celtic FC - Rangers FC od 13:30 na Polsatsport.pl.

Sobotnie starcie Celtiku z Rangersami będzie już 434. oficjalnym meczem, nazywanym Old Firm Derby. Historia spotkań obydwu drużyn sięga XIX wieku. W ostatnich miesiącach w Glasgow rządzi Celtic, który pod wodzą Ange'a Postecoglou odzyskał prymat w mieście i broni tytułu mistrzowskiego wywalczonego w poprzednim sezonie.

Po 30 kolejkach obecnej kampanii ligowej The Hoops mają na koncie 85 punktów i tylko raz zaznali goryczy porażki - we wrześniu 2022 roku przegrali na wyjeździe z St Mirren. Do tego zaliczyli jeden remis - w styczniu na Ibrox w meczu derbowym z Rangersami. Taka fantastyczna seria sprawia, że na 3 kolejki przed końcem fazy zasadniczej mają 9 punktów przewagi nad The Gers.

Pozycji Rangersów w tabeli nie poprawiło przyjście Michaela Beale'a, który zastąpił na stanowisku trenera Giovanniego van Bronckhorsta. Pod wodzą Anglika ekipa z niebieskiej części Glasgow zaliczyła 14 ligowych zwycięstw i jeden wspomniany już remis, a mimo to nie zniwelowała przewagi lokalnego rywala. Sobotnie spotkanie na Celtic Park jest więc ostatnim momentem, kiedy Rangersi mogą rozpocząć pościg.

Po 33 kolejkach tabela ligi szkockiej zostanie podzielona na dwie części, a Celtic FC oraz Rangers FC są już pewne gry w grupie mistrzowskiej. Po podziale tabeli do zakończenia rozgrywek pozostanie już tylko 5. serii gier.

psl, Polsat Sport