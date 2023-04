Piłkarka apeluje: Nie jesteśmy mniejszymi wersjami mężczyzn!

Magdalena Eriksson, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Szwecji, zaapelowała do firm produkujących sprzęt sportowy, by te zaczęły dostosowywać ofertę pod kobiety. Była to reakcja zawodniczki Chelsea na ostatnie badania, dowodzące, że piłkarki są dużo bardziej narażone na kontuzje przeciążeniowe.

Jak wynika z raportu londyńskiego St Mary's University, wśród kobiet grających zawodowo w piłkę nożną istnieje dużo wyższe niż u mężczyzn ryzyko wystąpienia złamań przeciążeniowych, a nawet zerwania więzadeł krzyżowych. Wszystko z powodu... nieodpowiedniego obuwia.

- Nasze badanie było pierwszym, w którym skupiono się głównie na kobietach. Poprzednie dotyczyły niemal wyłącznie mężczyzn. A przecież noszenie przez zawodniczki korków, które są przeznaczone dla mężczyzn, nie powinno być normą. Kobiety potrzebują zupełnie innego sprzętu ze względu na wagę czy inny kształt stopy - powiedziała dziennikowi "Aftonbladet" Katrine Okholm Kryger z St Mary's University.

Magdalena Eriksson, zawodniczka Chelsea i wielokrotna reprezentantka Szwecji, zaapelowała do światowych gigantów branży sportowej, by zaczęły dostosowywać ofertę pod kobiety.

- Mam podpisany kontrakt z jedną z firm, więc dostaję buty produkowane specjalnie dla mnie, ale przeraziły mnie wyniki badań, mówiące, że kobiety ryzykują zdrowiem, grając w źle dobranych korkach. Rozmawiałam już z przedstawicielami firmy i są sygnały, że w najbliższym czasie nastąpi pod tym względem poprawa. To bardzo ważne, ponieważ wcześniejsze badania przeprowadzano tylko na mężczyznach. My natomiast byłyśmy traktowane jako mniejsze wersje mężczyzn. Dostawałyśmy praktycznie to samo, tyle że w mniejszych rozmiarach. Nie jesteśmy takie i dobrze, że pojawiły się badania, które pomogą nam wywierać presję na producentów korków, by tworzyli linie sprofilowane pod kobiety - powiedziała Eriksson.

Julia Zigiotti Olme, koleżanka Magdaleny Eriksson z reprezentacji Szwecji, która gra w butach konkurencyjnej firmy, również otrzymała zapewnienie, że światowi giganci w branży sprzętu sportowego zaczną lepiej dbać o żeńską część środowiska piłkarskiego.

RI, Polsat Sport