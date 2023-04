Próbowali wyprowadzić słynnego siatkarza z równowagi. Jego ripostę zapamiętają na długo (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce w końcówce trzeciego seta. Jan Martínez zaatakował blok aut po dłoniach Boyera. Obaj panowie po tej akcji popatrzyli na siebie, a rozdrażniony Francuz nie kazał rywalom długo czekać na ripostę.





Najpierw popisał się efektownym atakiem, a po chwili dołożył asa serwisowego...

– W takich sytuacjach nie ma złośliwości. To jest forma rywalizacji i ja to lubię... Smaczek jest taki, że nie wkurzajcie Boyer. Nie patrzcie mu się głęboko w oczy, bo potrafi oddać – powiedział komentujący to spotkanie Jakub Bednaruk.

RM, Polsat Sport