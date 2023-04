PŚ w żeglarstwie: Polacy poza podium na Majorce

W drugiej "10" wśród skiffistów znalazły się dwie kolejne załogi biało-czerwonych – na 16. pozycji sklasyfikowano Mikołaja Staniula i Jakuba Sztorcha, a na 18. Dominika Buksaka (wszyscy AZS AWFiS Gdańsk) i Szymona Wierzbickiego (OŚ AZS Poznań).

Polakom przypadły jeszcze dwie siódme lokaty - Wiktorii Gołębiowskiej (UKŻ Wiking Toruń) w klasie ILCA 6 i Pawłowi Tarnowskiemu (SKŻ Ergo Hestia Sopot) w klasie iQFoil.

Dwukrotna mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata Agata Barwińska (SSW MOS Iława) była 23., a 35. lokatę zajął Michał Polak (GKŻ Gdańsk).

U kobiet w klasie iQFoil 12. miejsce zajęła Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia), a 14. Zofia Klepacka (PGE Legia Warszawa).

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł najstarszy olimpijczyk. Miał 107 lat

Ponadto w klasie 49erFX na dziewiątej pozycji uplasowały się Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) i Sandra Jankowiak, w klasie Formula Kite Julia Damasiewicz była 24., a Maksymilian Żakowski (wszyscy OŚ AZS Poznań) 13.

Z kolei w klasie 470 Agnieszka Pawłowska (ChKŻ Chojnice) i Bartłomiej Szlija (UKŻ Lamelka Kartuzy) zakończyli rywalizację na 63. miejscu.

Polacy nie startowali w Hiszpanii w dwóch klasach – ILCA 7 oraz Nacra 17.

Były to pierwsze w tym sezonie zawody żeglarskiego Pucharu Świata klas olimpijskich. Najważniejszą imprezę zaplanowano w sierpniu w Hadze – to mistrzostwa świata w konkurencjach olimpijskich, które będą pierwszą kwalifikacją do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu.

PN, PAP