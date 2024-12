Patryk Chojnowski Sportowcem Roku w Plebiscycie Guttmanny 2024

Internauci na Sportowca Roku mogli głosować od końca października do 27 listopada. Przyznawane w pięciu kategoriach nagrody mają na celu popularyzację sportu osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie społecznej świadomości o idei paralimpizmu.

ZOBACZ TAKŻE: Ma na swoim koncie 30 medali! Oto najbardziej utytułowany paralimpijczyk

W roku 2023 w kategorii Sportowiec Roku triumfował paralekkoatleta Maciej Lepiato. Tym razem najlepszy okazał się Chojnowski, dwukrotny złoty medalista igrzysk paralimpijskich Paryż 2024.

Podium uzupełnili pływak Kamil Otowski i tenisista stołowy Rafał Czuper, którzy podobnie jak Chojnowski sięgnęli po medale paraigrzysk w Paryżu.

Jeszcze przed ogłoszeniem czołowej dziesiątki Plebiscytu rozdano nagrody specjalne. Przyjacielem Sportu Paralimpijskiego został Robert Korzeniowski, w kategorii Sport Olimpijski wyróżniono naszą drużynę szpadzistek, Mecenasem Sportu Paralimpijskiego zostało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Honorowym Guttmannem nagrodzono Danutę Tarnawską, Prezes Zarządu Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START Zielona Góra.

W jednej z kategorii głównych doszło do bezprecedensowego wydarzenia: dwóch szkoleniowców otrzymało taką samą liczbę głosów zarówno w pierwszej turze, jak i w głosowaniu ponownym, dzięki czemu w kategorii Trener Roku 2024 mieliśmy dwóch laureatów: Andrzeja Ochala i Zbigniewa Sajkiewicza. Organizacją Sportową 2024 został Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Wydarzeniem Sportowym Roku - 52. Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie, a Drużyną Roku została reprezentacja Polski w amp futbolu.

Największe emocje towarzyszyły oczywiście nagrodzie głównej, czyli tytułowi Sportowca Roku. Został nim Patryk Chojnowski, paratenisista stołowy, który wyprzedził parapływaka Kamila Otowskiego i paratenisistę stołowego Rafała Czupera. Najwięcej wzruszeń dostarczyła jednak prezentacja czwartego miejsca, które zajął Michał Dąbrowski, paraszermierz, medalista paralimpijski z Paryża, który zmarł niestety kilka miesięcy po najważniejszej imprezie czterolecia. Niejeden gość Gali ocierał łzy z oczu, gdy ku pamięci tego znakomitego sportowca znany artysta Grubson zaśpiewał swój hit "Na szczycie"...

Wyniki Plebiscytu Guttmanny 2024:

1. Patryk Chojnowski

2. Kamil Otowski

3. Rafał Czuper

4. Michał Dąbrowski

5. Kinga Dróżdż

6. Piotr Grudzień

7. Barbara Bieganowska-Zając

8. Karolina Pęk

9. Łukasz Ciszek

10. Natalia Partyka

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Nazwa plebiscytu nawiązuje do sir Ludwiga Guttmanna, lekarza neurologa, który uważał sport za sposób leczenia i rehabilitacji. To właśnie on 28 lipca 1948 roku zorganizował w Stoke Mandeville zawody dla weteranów wojennych w strzelaniu z łuku. A ponieważ tego samego dnia otwierano letnie igrzyska olimpijskie w Londynie, Guttmann powiązał te zdarzenia, stając się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich.

Polsat Sport