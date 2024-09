Ma na swoim koncie 30 medali! Oto najbardziej utytułowany paraolimpijczyk

Od najmłodszych lat na wózku inwalidzkim



Życie Jonasa Jacobssona od najmłodszych lat nie należy do najłatwiejszych. Szwed przyszedł na świat 22 czerwca 1965 roku w Norrkoping. Szybko zdiagnozowano u niego porażenie w stopniu skazującym Jonasa na kontynuowanie życia na wózku inwalidzkim. Od początku jednak mógł liczyć na wsparcie najbliższych, w tym rodziców i braci. Dorastał jak normalne dziecko. Szybko też zaczął interesować się sportem.

Niepełnosprawność nie przeszkodziła mu w uprawianiu sportu



Choć posiada znaczny stopień niepełnosprawności, to jednak nie zrezygnował ze sportu. Od najmłodszych lat towarzyszyła mu rywalizacja. Próbował swoich sił m.in. w tenisie stołowym, koszykówce, pływaniu czy też hokeju na trawie. Z czasem jego największą sportową pasją zostało strzelectwo. Odnalazł się w nim znakomicie i po wielkie sukcesy sięgnął już jako nastolatek. To świetny przykład tego, że warto walczyć o marzenia i niepełnosprawność nie powinna stawać na przeszkodzie. Szwed jest prawdziwą inspiracją dla wielu paralimpijczyków z całego świata.

Legenda strzelectwa sportowego



Na najwyższym światowym poziomie w strzelectwie sportowym utrzymywał się przez kilkadziesiąt lat. Został prawdziwą legendą tego sportu w wydaniu paralimpijskim. Jego piękna historia zaczęła się w 1980 roku w Arnhem w Holandii. Tam jako 15-latek został indywidualnym mistrzem paralimpijskim w pozycji stojącej. Dołożył do tego brąz w trzech pozycjach i zaczął budować swoją legendę.

Cztery lata później w Stanach Zjednoczonych zdobył już sześć medali, w tym kolejne złoto. Miał na koncie już osiem krążków paralimpijskich i wciąż był nastolatkiem. W Seulu dołożył trzy krążki, jednak jego kariera nabierała rozpędu. Następne trzy medale zdobył w Barcelonie w 1992 roku, gdzie dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium.

Łącznie z dziewięciu igrzysk paralimpijskich z rzędu wracał z medalami. Tego zabrakło mu tylko w 2016 roku w Rio de Janeiro, gdzie w wieku 51 lat kończył swoją olimpijską przygodę. Indywidualnie najlepsze były dla niego Ateny w 2004 roku. Tam został czterokrotnym mistrzem paralimpijskim. Cztery lata później w Pekinie trzy razy stawał na najwyższym stopniu podium. Ostatnie złoto zdobył w 2012 roku w Londynie.

Najbardziej utytułowany mężczyzna w historii igrzysk paralimpijskich



W 2008 roku w Pekinie Jonas Jacobssen został najbardziej utytułowanym męskim paralimpijczykiem w historii. Dokładnie 10 września tego roku wywalczył swój 16. złoty medal. Swój dorobek zamknął 17. złotym krążkiem zdobytym w Londynie. Łącznie na koncie ma aż 30 medali zdobytych od 1980 do 2012 roku. Na ten dorobek składa się: 17 złotych, 4 srebrne i 9 brązowych medali. To prawdziwa legenda ruchu paralimpijskiego i sportowiec, który pokonał przeciwności losy i stanął na szczycie. Jego piękna kariera bogata też była w inne sukcesy na arenie międzynarodowej. To multimedalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym na wózkach.

Pierwszy z wyróżnieniem Svenska Dagbladet



Piękna kariera Jonasa Jocabssona została doceniona w 2008 roku przez władze Szwecji. Jako pierwszy niepełnosprawny sportowiec w historii tego kraju otrzymał Złoty Medal Svenska Dagbladet. To największe sportowe wyróżnienie Szwecji, które otrzymują tylko najwybitniejsi sportowcy. Bez wątpienia w tym gronie jest Jonas Jacobssen.

