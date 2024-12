Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń sportowcom, trenerom, działaczom, nauczycielom i przedstawicielom organizacji pozarządowych za zasługi w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Andrzej Duda podkreślił, że odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem polskiego państwa dla osób pracujących na rzecz drugiego człowieka. Jak dodał, niezwykłą rolą osób z niepełnosprawnościami jest pokazywanie, że mimo trudności można osiągnąć sukces i satysfakcję osobistą.

- To jest wielka i absolutnie immanentna cecha nowoczesnego państwa, że jest ono państwem jak najbardziej równych szans dla wszystkich – powiedział prezydent.

Przypomniał, że do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnościami, która ma na celu zwiększenie dostępności i wyrównanie szans. Wyraził nadzieję, że regulacja zostanie jak najszybciej wdrożona w życie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej oraz za propagowanie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami Piotr Iwanicki podziękował prezydentowi za wyróżnienie, które określił mianem "docenienia indywidualnych wysiłków oraz uznaniem dla całej społeczności osób z niepełnosprawnościami i tych, którzy ich wspierają".

- Każda z odznaczonych dziś osób niesie swoją unikalną historię - historię walki, wytrwałości i wiary w to, że bariery, zarówno te fizyczne jak i społeczne, mogą zostać pokonane - podkreślił.

Dodał, że ich osiągnięcia nie byłyby możliwe bez osób, które dostrzegły ich potencjał i wierzyły w to, że ograniczenia nie definiują tego, kim są ani tego, co mogą osiągnąć. Podziękował osobom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami m.in. przedstawicielom stowarzyszeń i fundacji, dziennikarzom budującym pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawnym sportowcom.

- Są wśród nas osoby z niepełnosprawnościami, które każdego dnia udowadniają swoją wartość i wielkie serce (...). Każdy z nas to dowód na to, że niepełnosprawność to nie koniec, to początek innej drogi; drogi, która wymaga odwagi, wsparcia i świadomości, że największą siłą jest człowiek, jego praca, jego serce i jego wiara - powiedział.

Zdaniem Iwanickiego, przyznane odznaczenia są dowodem na to, że osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami są ważne dla ojczyzny oraz są znakiem tego, że "Polska jest krajem, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą znaleźć miejsce, rozwijać się i angażować".

Oprócz wielokrotnego mistrza świata w tańcu integracyjnym odznaczenia państwowe odebrali - spośród sportowców, trenerów i osób aktywizujących sportowo osoby niepełnosprawne - także: Patryk Chojnowski (czterokrotny mistrz paralimpijski w tenisie stołowym), Małgorzata Tlałka-Długosz (wielokrotna mistrzyni Polski i Francji w narciarstwie alpejskim, odznaczona za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami) i Antoni Wiercioch (mistrz świata w lekkiej atletyce i narciarstwie alpejskim).

Ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami przypada 3 grudnia. Ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami, a także promowanie ich integracji w społeczeństwie.

