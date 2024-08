Mistrzowie na wózkach. Niepełnosprawność nie gasi ich zapału do sportu

Zmagania niepełnosprawnych koszykarzy były częścią mistrzostw Polski LOTTO 3x3 Quest 2024 w Katowicach. W turnieju finałowym wzięły udział cztery zespoły. W półfinałach Orto-Medico Scyzory pokonały 10:5 Górnika Toyotę Wałbrzych, a KSS Mustang Konin wygrał 8:4 z ekipą ForHeroes Kraków.

Spotkania o medale były już dużo bardziej zacięte. W starciu o brąz krakowianie pokonali rywali z Wałbrzycha 11:9, zaś w wielkim finale Scyzory wygrały z Mustangiem 10:7.

MVP turnieju został Filip Moćko, grający trener Orto-Medico Scyzorów Kielce, który w nagrodę otrzymał wysokiej klasy zegarek.

- Mecz od początku był delikatnie dla nas, ale w pewnym momencie był remis i zrobiło się naprawdę ciekawie, zwłaszcza że była to już ostatnia część spotkania. Koniec końców wynik był na naszą korzyść, więc jesteśmy zadowoleni i fajnie, że mistrzostwo jest w naszych rękach - powiedział Moćko w rozmowie z Michałem Białońskim, dziennikarzem Polsatu Sport.

Koszykarze na wózkach - i to ze wszystkich drużyn - zebrali w Katowicach tym większe brawa, że dla nich sport jest przede wszystkim okazją do pokonywania barier. Zawodnicy ci nie mogą liczyć na wysokie kontrakty i utrzymywanie się z gry. Dlatego tym bardziej warto docenić ich pasję i poświęcenie, jakie wkładają, by odpowiednio przygotować się do takiej imprezy, jak ta w Katowicach.