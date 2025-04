Duży krok w stronę finału! Siatkarki Developresu górą w pierwszym starciu

Siatkarki Developresu przejęły inicjatywę w premierowej odsłonie i w środkowej jej części uzyskały wyraźną przewagę (15:6). Kapitalnie punktowały blokiem (10–1 w całym secie!) i bardzo pewnie wygrały 25:16. Jednostronnego seta zamknęła mocnym atakiem Monika Fedusio.

Druga partia toczyła się pod znakiem punktowych serii. Najpierw pięć kolejnych akcji wygrały rzeszowianki (6:2), a po chwili cztery padły łupem przyjezdnych (6:6). Później poszła nokautująca seria dziewięciu akcji dla Developresu przy zagrywkach Marrit Jasper (16:7). Od tego momentu gospodynie kontrolowały sytuację. Agnieszka Korneluk uderzeniem ze środka ustaliła wynik na 25:17.

Początek trzeciego seta przyniósł przebudzenie siatkarek BKS. Błyskawicznie uzyskały one wyraźną przewagę - skutecznie grała Martyna Borowczak, a asa dołożyła Kertu Laak (3:10). DevelopRes nie był w stanie wrócić do gry, a przyjezdne utrzymywały punktowy dystans. Kolejnego asa dołożyła Julita Piasecka (10:19), a po błędzie gospodyń różnica doszła do dziesięciu oczek (11:21). Bielszczanki przypieczętowały wygraną punktowym blokiem (14:25).

W czwartej partii, po wyrównanym początku (8:8), poszła seria gospodyń przy zagrywkach Weroniki Centki-Tietianiec (13:8). Wydawało się, że rzeszowianki opanowały sytuację, ale i one nie uniknęły momentu przestoju (16:14). Później jednak w polu serwisowym pojawiła się dobrze dysponowana w tym starciu Agnieszka Korneluk i gospodynie odbudowały wyraźną przewagę (20:14). Końcówka pod kontrolą Developresu. Monika Fedusio wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Centka-Tietianiec zaskoczyła rywalki zagrywką (25:17).

Skrót meczu DevelopRes - BKS:





Najwięcej punktów: Monika Fedusio (23), Agnieszka Korneluk (20), Sabrina Machado (14) – DevelopRes; Martyna Borowczak (23), Kertu Laak (14), Julita Piasecka (13) – BKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku i lepiej punktowały blokiem (16–8). MVP: Agnieszka Korneluk (13/18 = 72% skuteczności w ataku + 1 as + 6 bloków).

DevelopRes Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (25:16, 25:17, 14:25, 25:17)



DevelopRes: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Magdalena Jurczyk, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Agnieszka Korneluk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Weronika Centka-Tietianiec, Bruna Honorio, Karina Chmielewska, Aleksandra Dudek. Trener: Stephane Antiga.

BKS: Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Julia Nowicka, Julita Piasecka, Joanna Pacak, Kertu Laak – Kinga Drabek (libero) oraz Giulia Angelina, Wiktoria Szewczyk, Magdalena Janiuk. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–0 dla Developresu. Drugie spotkanie rozegrane zostanie we wtorek 8 kwietnia o godzinie 20.30 w Bielsku-Białej.

WYNIKI MECZÓW TAURON LIGI