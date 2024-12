Czy wielokrotny medalista wystąpi na igrzyskach w Los Angeles? "Sukces i wygrywanie uzależniają"

W sobotę 7 grudnia odbyła się Gala Guttmanny 2024, na której przedstawione zostały wyniki 6. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku. Główną nagrodę otrzymał Patryk Chojnowski. Polski paratenista stołowy podczas tegorocznych igrzysk paralimpisjkich zdobył dwa złote medale.

ZOBACZ TAKŻE: Patryk Chojnowski Sportowcem Roku w Plebiscycie Guttmanny 2024

Chojnowski w Zimowym Magazynie Olimpijski opowiedział o tym, co znaczy dla niego zwycięstwo w plebiscycie.

- Na pewno to ogromne spełnienie. Od samego początku chciałem wygrać ten plebiscyt. To marzenie każdego sportowca, by sięgnąć po tę wspaniałą statuetkę. Uważam, że zasłużyłem na to w tym roku - dwa złote medale w Paryżu. Głosy osób, które poświęciły swój czas i na mnie zagłosowały, sprawiły, że to osiągnąłem - powiedział dwukrotny złoty medalistka tegorocznych igrzysk paralimpijskich w Paryżu.

Paratenisista stołowy przyznał, że nie miał za dużo czasu, by świętować triumf.

- Niestety nie było chwili na celebrację. Od razu po wręczeniu statuetki musiałem udać się do pokoju hotelowego i iść spać, ponieważ o 6:00 rano miałem wyjazd na mecz do Białegostoku - przyznał.

Wielokrotny medalista igrzysk paralimpijskich opowiedział także o swojej przyszłości. Czy zamierza wystąpić na igrzyskach w Los Angeles?

- Na ten moment tak. Na pewno niczego nie zadeklaruję, że wystąpię w Los Angeles. Na pewno jest to możliwe, ale to też zależy od mojego zdrowia. Jeśli zdrowie dopisze, to pewnie tak. Sukces i wygrywanie uzależniają. Jestem zmotywowany do tego, żeby śrubować własny rekord. Myślę, że chcę jeszcze nieraz zaskoczyć. To też zależy od tego, czy będą na to środki, ponieważ sport na najwyższym poziomie rządzi się swoimi prawami, musimy mieć wsparcie z zewnątrz, żeby osiągać największe sukcesy - stwierdził.