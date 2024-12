Marian Kmita o igrzyskach paralimpijskich: Wykonaliśmy wielką i solidną robotę

Przyznawane w pięciu kategoriach nagrody mają na celu popularyzację sportu osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie społecznej świadomości o idei paralimpizmu. W tym roku najlepszy okazał się Patryk Chojnowski, dwukrotny złoty medalista igrzysk paralimpijskich Paryż 2024. Podium uzupełnili pływak Kamil Otowski i tenisista stołowy Rafał Czuper, którzy podobnie jak Chojnowski sięgnęli po medale w Paryżu.

- Wykonaliśmy wielką i solidną robotę, by snop światła rzucony na problemy sportowców z niepełnosprawnościami był jak najmocniejszy. To się udało. Maksymalne równouprawnienie, ten sam orzeł w koronie, te same biało-czerwone barwy, ten sam wysiłek, ten sam blask złota i ta sama radość - to są rzeczy, które łączą i muszą łączyć w przyszłości - powiedział obecny na gali Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat i wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jeszcze przed ogłoszeniem czołowej dziesiątki Plebiscytu rozdano nagrody specjalne. Przyjacielem Sportu Paralimpijskiego został Robert Korzeniowski, w kategorii Sport Olimpijski wyróżniono naszą drużynę szpadzistek, Mecenasem Sportu Paralimpijskiego zostało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a Honorowym Guttmannem nagrodzono Danutę Tarnawską, Prezes Zarządu Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START Zielona Góra.

- To wielkie dni i wielkie igrzyska polskiego sportu. Myślę, że powinniśmy równouprawniać wszędzie, gdzie tylko się da, te dwie dziedziny polskiego sportu. Nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o relację wysiłku, sukcesu, radości, relacji z kibicami. Przekonaliśmy się o tym z przyjemnością. Dziś możemy powiedzieć, że to jest ten sam polski sport - dodał Kmita.

Nazwa plebiscytu nawiązuje do sir Ludwiga Guttmanna, lekarza neurologa, który uważał sport za sposób leczenia i rehabilitacji. To właśnie on 28 lipca 1948 roku zorganizował w Stoke Mandeville zawody dla weteranów wojennych w strzelaniu z łuku. A ponieważ tego samego dnia otwierano letnie igrzyska olimpijskie w Londynie, Guttmann powiązał te zdarzenia, stając się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich.

