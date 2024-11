Wzruszające wspomnienie trenera Dąbrowskiego. "Michał wywalczył dla siebie ten rok"

W środę polskie środowisko paralimpijskie straciło wyjątkowego przedstawiciela. W wieku 38 lat zmarł Michał Dąbrowski, medalista igrzysk paralimpijskich z Paryża, zawodnik sekcji Szermierki na Wózkach Legii Warszawa. Heroiczny bój z chorobą oraz walkę Dąbrowskiego o powrót do formy przed igrzyskami w stolicy Francji wspomniał jego trenera, ale prywatnie również przyjaciel - Stefan Makowski.

- Michał był zawodnikiem, który nie tylko angażował się w swój rozwój, ale także przede wszystkim był przyjacielem, który pomagał gdy tylko mógł. Zawsze był gotów udzielić dobrej rady i wesprzeć. W zeszłym roku miał zdiagnozowany nowotwór i przez ostatni rok walczyliśmy z jego rodziną, aby wygrał ten najtrudniejszy pojedynek. Z tej strony chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym udało się wyszarpać ten jeden rok. W czerwcu dzięki zastosowaniu dodatkowego leczenia udało się wznowić treningi. Michał wrócił do formy, na igrzyskach w Paryżu wywalczył dwa medale - powiedział Stefan Makowski, trener zawodnika.



- Michał wywalczył dla siebie rok. Jeżeli mogę przedstawić go jako wzór, to chciałem powiedzieć, że wywalczył ten rok i tak wiele osiągnął, bo wiedział jak ważna w życiu jest aktywność. Nigdy nie spoczął na laurach, zawsze wyznaczał przed sobą cele. Pragnę zachęcić wszystkich, aby w jakiejkolwiek sytuacji i przy każdych marzeniach podjęli wysiłek bycia aktywnym. Poprzez sport czy przez inną pasję. Gdy mamy coś takiego, możemy lepiej radzić sobie z codziennymi trudnościami. Szermierka pomogła Michałowi w walce z chorobą - podkreślił szkoleniowiec.



Dąbrowski wywalczył w Paryżu dwa medale w kategorii B - srebrny w szabli oraz brązowy w szpadzie. W półfinale szabli pokonał 15:13 Adriana Castro. W finale minimalnie przegrał z najlepszym trzy lata wcześniej w Tokio Chińczykiem Yanke Fengiem 14:15. Dwa dni później takim samym wynikiem, tylko w drugą stronę, pokonał Chińczyka Jie Zhanga w meczu o brąz w szpadzie. Niestety tuż po igrzyskach usłyszał kolejną trudną dla siebie diagnozę.



- Jeszcze raz dziękuję wszystkim, bo było to dla niego bardzo ważne. To była motywacja do walki z chorobą. Niestety po powrocie z Paryża musiał udać się na tomografię, gdzie okazało się, że nowotwór nadal jest aktywny. Powiedziano, że to niestety będą ostatnie miesiące. Wierzyliśmy, że jeśli udało się raz, to podejmiemy walkę drugi raz. Półtora tygodnia temu Michał pojechał przyjąć kolejną chemię i okazało się, że niestety nie może jej już przyjąć, bo sama chemia go zabije. Od tego momentu przebywał do końca w szpitalu otoczony rodziną i bliskimi. Dziękuję wszystkim, którzy udzielali słów wsparcia dla niego i żony Basi wraz z dziećmi. Dziękuję prezydentowi, który odznaczył go w ostatnim dniu życia Orderem Odrodzenia Polski. Dziękuję Polskiemu Związkowi Szermierczemu, który docenił Michała i jego pracę na rzecz rozwoju szermierki. Proszę o modlitwę za niego - dodał Makowski.



Mimo trudnej sytuacji Dąbrowski wraz ze swoją rodziną i przyjaciółmi nie poddawał się w walce z chorobą.



- Wierzyliśmy, że to się uda. Że wywalczymy jeszcze kilka miesięcy, może rok. Jak pamiętam jeden z jego ostatnich wywiadów po igrzyskach, on był pewien, że już jest zwycięzcą. Gdy jednak okazało się, że nowotwór rozsiał się po całym organizmie i błyskawicznie zajął wszystko, to ostatnie dni otoczony rodziną i przyjaciółmi, to żegnał się z nami pogodzony. Dziękuję wszystkim, którzy do niego pisali. Basia czytała mu wszystkie SMS-y. Dla niego ważne było to, że jest otoczony myślami, a ludzie przyjeżdżają się pożegnać, a ci którzy nie mogą, piszą do niego - powiedział trener Dąbrowskiego.



We wtorek Prezydent Andrzej Duda nadał Dąbrowskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego. Dąbrowski zmarł w środę otoczony najbliższymi i przyjaciółmi.



- Dla niego najważniejsze było przebywanie z ludźmi. Jego najwspanialszym wspomnieniem z szermierki nie były medale na igrzyskach w Paryżu, ale moment gdy dwa lata temu stanął na podium ze swoimi największymi przyjaciółmi w szermierce. Rywalem, z którym toczył swoje najważniejsze zmagania - Adrianem Castro oraz Grzegorzem Plutą - trenerem, który nauczył go szabli i wciągnął do tego sportu. To było jego najwspanialsze wspomnienie. Być z przyjaciółmi, to było dla niego najważniejsze - zakończył Makowski.



Cała rozmowa z trenerem i przyjacielem Michała Dąbrowskiego - Stefanem Makowskim w materiale wideo.

PI, Polsat Sport