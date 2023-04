Gospodarze rozpoczęli mecz od natarcia na bramkę ŁKS-u. Swoich sił próbował m.in. Miłosz Kozak, ale to nie on miał okazać się autorem premierowej bramki w tym spotkaniu. Zaraz po strzale wspomnianego piłkarza do wykonania rzutu rożnego podszedł Damian Gąska. Pomocnik Górnika wrzucił piłkę w pole karne, a ta zgrana głową znalazła się pod nogami Egzona Kryeziu. Niepilnowany zawodnik oddał szybki strzał i pokonał Alexandra Bobka już w 17. minucie spotkania.

Górnik miał okazję na podwyższenie w drugiej połowie. W 62. minucie sędzia dopatrzył się ręki w polu karnym i zarządził próbę strzału z "wapna". Do piłki podszedł Gąska. Pomocnik Górnika oddał mocny strzał po ziemi, który instynktownie obronił Bobek. Bohater łódzkiej drużyny nie tylko sparował mocny strzał z 11. metra, ale również ofiarnie obronił dobitkę i dał swojej drużynie nadzieje na wyrównanie wyniku.



Nadzieje to dobre określenie, bowiem łodzianie długo nie mogli dobić się do siatki Górnika. Arbiter doliczył jeszcze osiem dodatkowych minut do regulaminowego czasu gry i to właśnie czwarta z doliczonych minut okazała się kluczowa. Długa akcja prowadzona prawym skrzydłem zakończyła się dośrodkowaniem w pole karne, a w całym bałaganie powstałym z obecności piłki pod bramką Górnika najlepiej odnalazł się Stipe Jurić. Zawodnik ŁKS-u płaskim strzałem pokonał golkipera gospodarzy i doprowadził do wyniku 1:1.



Górnik Łęczna - ŁKS Łódź 1:1 (1:0)

Bramki: Egzon Kryeziu 17 - Stipe Jurić 94



Rzutu karnego w 62. minucie nie wykorzystał Damian Gąska.

PI, Polsat Sport