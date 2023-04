Czy to będzie ten sezon "The Citizens"? Josep Guardiola od 12 lat czeka na triumf w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Po raz ostatni jego drużyna sięgnęła po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu w 2011 roku. Tym klubem była FC Barcelona. Tego samego sukcesu nie udało mu się powtórzyć w Monachium i póki co, w Manchesterze.



Teraz Hiszpan ma jednak w składzie maszynę do zdobywania bramek. Mowa o Haalandzie, który nie tylko błyszczy w Premier League, w której przewodzi na liście najlepszych strzelców z 30 bramkami na koncie. W 1/8 finału norweski snajper walnie przyczynił się do awansu "Obywateli" do najlepszej ósemki rozgrywek, strzelając pięć goli w zwycięskim 7:0 meczu przeciwko RB Lipsk.



Teraz przed Manchesterem City kolejny rywal z Niemiec. Mowa o Bayernie Monachium, który w ostatnim czasie zmagał się z kilkoma problemami. Najpierw w przerwie reprezentacyjnej zarząd podziękował Julianowi Nagelsmannowi, żeby chwilę później zatrudnić Thomasa Tuchela.

Niemiecki szkoleniowiec rozpoczął pracę w stolicy Bawarii od efektywnego zwycięstwa z Borussią Dortmund 4:2. Triumf w meczu na szczycie uśpił monachijczyków, którzy niespodziewanie odpadli z Pucharu Niemiec, przegrywając w 1/4 finału z SC Freiburg (1:2). Kilka dni później obie ekipy spotkały się w Bundeslidze i tym razem to "Die Roten" mogli cieszyć się z wiktorii po trafieniu Matthijsa de Ligta.



Po raz ostatni Manchester City i Bayern spotkały się w lipcu poprzedniego roku. W meczu towarzyskim rozegranym na Lambeau Field w amerykańskim Green Bay lepsi okazali się Wyspiarze, którzy wygrali 1:0 po bramce Haaalanda. Czy i tym razem były snajper Borussii Dortmund znajdzie patent na Bawarczyków? A może mistrzowie Niemiec wrócą do kraju z korzystnym wynikiem?



Relacja i wynik na żywo z meczu Manchester City - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

