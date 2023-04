Arka Gdynia ma nowego trenera

- Nie boję się wyzwań. Jestem tak długo trenerem, tak długo pracowałem na różnym poziomie, że to dodatkowa adrenalina. Chcę dotrzeć do zawodników i zdiagnozować, gdzie z ich perspektywy jest problem, że w ostatnim okresie nie wygrywają, a tracą bramki w końcówce. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Wiem, jakie w Gdyni są oczekiwania, ale zrobię wszystko, by w te minimum osiem spotkań wykonać taką pracę, by Arka znalazła się w Ekstraklasie - powiedział Wieczorek na łamach oficjalnej strony internetowej klubu.

Jak dodała Arka Gdynia, decyzja o przyszłości dotychczasowego pierwszego trenera Hermesa zapadnie w najbliższych dniach. Na razie wrócił on do pełnienia obowiązków asystenta.

Wieczorek to były trener między innymi Odry Wodzisław, Korony Kielce, Górniak Zabrze i Piasta Gliwice. Ostatnio prowadził Polonię Bytom.

MC, Polsat Sport