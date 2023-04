Świeża krew w PlusLidze? Brazylijczyk może trafić do polskiego klubu

Dla graczy Cuprum kończąca się powoli kampania 2022/2023 przebiegła w bardzo spokojnym tempie. Szybko stało się jasne, że zespół nie będzie zaangażowany w walkę o utrzymanie w lidze. Lubinianom daleko było również do zakwalifikowania się do fazy play-off. Mimo to, pojedyncze zwycięstwa z ligowymi potentatami (Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów) udowodniły, że w drużynie drzemie spory potencjał. Teraz przed podopiecznymi Pawła Ruska jeszcze dwumecz z Barkomem Każany Lwów o 13. lokatę na koniec sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Kto poprowadzi Jastrzębski Węgiel w przyszłym sezonie? Ta decyzja nie może dziwić

Warto wspomnieć, że w trakcie sezonu w Lubinie doszło do sporych zawirowań na pozycji rozgrywającego. Grzegorz Pająk, a więc niekwestionowany numer jeden na tej pozycji, w środku rozgrywek przeniósł się do Indykpolu AZS Olsztyn. Ruch ten był spowodowany poważną kontuzją zawodnika olsztynian Joshua Tuanigi. Sezon w Cuprum jako "jedynka" dokończył zaś młody Kajetan Kubicki.

Przed rozpoczęciem kolejnej kampanii lubinianie chcą wzmocnić się właśnie jeśli chodzi o rozegranie. Jak informują dziennikarze włoskiego portalu ivolleymagazine.it na Dolny Śląsk może trafić pochodzący z Brazylii Danilo Gelinski. Ostatnie lata 33-latek spędził w lidze francuskiej. Najpierw broniąc barw AS Cannes, a następnie Narbonne Volley. Ze swoim obecnym zespołem miał okazję rywalizować w tym sezonie w Pucharze CEV, gdzie drużyna z Narbony została wyeliminowana w 1/8 finału przez PGE Skrę Bełchatów.

Czy Gelinski w nadchodzącej kampanii ligowej na stałe będzie występować na parkietach PlusLigi? Jego osoba z pewnością wniosłaby wiele dobrego do lubińskiego kolektywu.