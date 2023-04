Byłby to niewątpliwie wielki powrót "The Special One" do futbolu na najwyższym poziomie. Praca w Romie, mimo że z dobrymi rezultatami, nie pozwala mu jednak na nawiązanie do takich potęg jak wspomniana dwójka, która chciałaby mieć Portugalczyka u siebie.

Mourinho odkąd jest trenerem Romy, radzi sobie w niej bardzo dobrze. W zeszłym sezonie sięgnął z klubem po historyczny triumf w pierwszej edycji Ligi Konferencji UEFA, a teraz walczy o zwycięstwo w Lidze Europy. Jego podopieczni już w czwartkowy wieczór zagrają w ćwierćfinale z Feyenoordem, z którym w zeszłym roku mierzyli się w finale wspomnianej Ligi Konferencji.

Dodatkowo Roma dobrze radzi sobie w Serie A, gdzie plasuje się na trzecim miejscu i realne jest, aby w kolejnym sezonie wróciła do Ligi Mistrzów. Pytanie, czy z Mourinho na pokładzie?

Jak podaje dziennikarz "Foot Mercato" Santi Aouna, Mourinho jest gotowy na odejście z Rzymu, jeżeli tylko pojawiają się ciekawe oferty z innych - mocniejszych klubów. A takowych ma nie brakować. Mówi się o Chelsea, która po zwolnieniu Grahama Pottera zatrudniła w roli tymczasowego opiekuna Franka Lamparda. Drugą opcją ma być PSG, gdyż Christophe Galtier nie ma wysokich notowań po odpadnięciu z Champions League już na etapie 1/8 finału.

Gdyby utytułowany szkoleniowiec wybrał pracę w Londynie, byłby to jego powrót na Stamford Bridge po latach. W Chelsea pracował bowiem dwukrotnie - w latach 2004-2007 oraz 2013-2015, zdobywając m.in. trzykrotnie Premier League.

🚨Info: José Mourinho 🇵🇹💫



▫️The Special One est prêt à quitter la Roma que pour certains clubs dont Chelsea / PSG



▫️Si les Blues font une offre, Mourinho poussera pour y aller



▫️Mourinho n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite



▫️La Roma est ouvert à un départ de son coach pic.twitter.com/ZhncDhfWU0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 12, 2023

Jeszcze niedawno Mourinho był łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, ale obecnie media dementują te doniesienia. Podobno jednak AS Roma jest już przygotowana na odejście 60-letniego Portugalczyka.

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w XXI wieku. Dwukrotnie zdobył Ligę Mistrzów - z FC Porto i Interem Mediolan, dwukrotnie Ligę Europy - z FC Porto (wówczas Puchar UEFA) i z Manchesterem United. Jest jedynym trenerem, który wygrał wszystkie istniejące rozgrywki pod egidą UEFA. Na swoim koncie posiada również szereg krajowych trofeów wywalczonych m.in. z Chelsea i Realem Madryt.