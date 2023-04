Wyciekły nagie zdjęcia gwiazdy reprezentacji. Poruszający wpis

Dabović samotnie wychowuje pięcioletniego syna. Jakiś czas temu rozstała się z partnerem, który znęcał się nad nią fizycznie. Niedawno do sieci wyciekły jej nagie fotografie. Zdaniem Serbki ich publikacji dopuścił się właśnie były partner, który w ten sposób mści się na Dabović.

- Jak nieszczęśliwy i zdesperowany musisz być, aby udostępnić czyjeś intymne zdjęcia. Niestety, żyjemy w takich czasach, kiedy tego typu przemoc wobec kobiet pozostaje bezkarna. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kobieta zawsze jest winna. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby kobiety publikowały wszystkie zdjęcia męskich genitaliów podpisane imieniem i nazwiskiem. Wyobraźcie sobie, jaki to byłby kataklizm i skandal - napisała na Instagramie.

40-letnia Dabović nie zamierza jednak tego zostawiać i chce wstąpić na drogę sądową.

- Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Czekamy na dalsze kroki - skwitowała.

Dabović to była kapitan reprezentacji Serbii, z którą zajęła czwarte miejsce na mistrzostwa Europy w 2013 roku, natomiast dwa lata później zdobyła złoto. W 2016 roku żeńska drużyna koszykarska z Dabović w składzie wywalczyła historyczny awans na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

