Ostatnia kolejka za nami, znamy zestaw par fazy play-off

W sobotę zakończyła się faza zasadnicza koszykarskiej ORLEN Basket Ligi. W 30. kolejce nie brakowało emocji, a losy tego, kto awansuje do play-offów, ważyły się do ostatniego rzutu!

Do arcyciekawego spotkania doszło w Warszawie, gdzie Dziki - mające wciąż matematyczne szanse na czołową ósemkę - musiały wygrać z PGE Spójnią Stargard i liczyć na korzystny dla siebie układ wyników innych spotkań. Beniaminek ORLEN Basket Ligi wywiązał się ze swojego zadania, pokonując ekipę z województwa zachodniopomorskiego 70:67, ale w play-offach ostatecznie nie wystąpi. W przeciwieństwie do Spójni, która zakwalifikowała się do nich z ósmego miejsca.

O tym, jak niesamowicie wyrównana była w tym sezonie ORLEN Basket Liga, może świadczyć fakt, iż między trzecią (Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski) a dwunastą (Arriva Polski Cukier Toruń) drużyną fazy zasadniczej było zaledwie 6 punktów różnicy, a aż cztery zespoły (MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Spójnia Stargard, Polski Cukier Start Lublin i Dziki Warszawa) zakończyły tę część sezonu z 46 "oczkami" na koncie!

Ostatecznie zwycięzcami fazy zasadniczej zostali koszykarze Anwilu Włocławek, a podium uzupełniły drużyny Trefla Sopot i Arged BM Stali Ostrów Wielkopolski. W play-offach zobaczymy również: Kinga Szczecin, Legię Warszawa, WKS Śląsk Wrocław, MKS Dąbrowa Górnicza i PGE Spójnię Stargard. Z ORLEN Basket Ligą pożegnają się zaś koszykarze Muszynianki Domelo Sokoła Łańcut.

Wyniki 30. kolejki ORLEN Basket Ligi:

Icon Sea Czarni Słupsk - Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 93:82

Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 70:67

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 126:60

Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa 92:112

Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń 91:70

Trefl Sopot - King Szczecin 92:98

WKS Śląsk Wrocław - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 98:79

Tauron GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza 73:110

Zestaw par fazy play-off ORLEN Basket Ligi:

Anwil Włocławek (1) - PGE Spójnia Stargard (8)

Trefl Sopot (2) - MKS Dąbrowa Górnicza (7)

Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski (3) - WKS Śląsk Wrocław (6)

King Szczecin (4) - Legia Warszawa (5)

Ramowy terminarz play-off (wkrótce znany będzie szczegółowy):

Pary 1-8 i 4-5

Mecze 1 – 2.05 (czwartek)

Mecze 2 – 4.05 (sobota)

Mecze 3 – 9.05 (czwartek)

Mecze 4 – 11.05 (sobota)

Mecze 5 – 14.05 (wtorek)

Pary 2-7 i 3-6

Mecze 1 – 3.05 (piątek)

Mecze 2 – 5.05 (niedziela)

Mecze 3 – 10.05 (piątek)

Mecze 4 – 12.05 (niedziela)

Mecze 5 – 15.05 (środa)