Real pozyskał jeden z największych talentów świata. "Nikt nie pracuje tak ciężko"

Młody koszykarz MKK Novi Zagreb zwrócił uwagę "Królewskich" trzy miesiące temu, zdobywając w derbowym meczu z Ciboną Zagrzeb aż 73 punkty, czyli tyle, ile... cała drużyna rywali! Jego zespół wygrał wówczas 94:73.

Działacze Realu, wiedząc, jakim diamentem jest Chorwat, zaprosili chłopca wraz z całą rodziną do Madrytu, przedstawili plan na jego rozwój i błyskawicznie ustalili szczegóły przenosin Garmy do stolicy Hiszpanii. 12-latek zagrał już nawet w barwach "Królewskich" w towarzyskim turnieju drużyn do lat 13. Real przegrał w finale z Barceloną, ale Toni Garma zachwycił trenerów, zdobywając w sześciu meczach 170 punktów i bijąc przy okazji rekord zawodów, kończąc jedno ze spotkań z 57 "oczkami" na koncie.

[TONI GARMA U REAL MADRIDU]

Naš Toni Garma je današnjim finalnim potpisom kompletirao svoj prelazak u najveći klub Europe, ovaj mali bucko sa slike je novi član Real Madrida!



Priča o Toniju je prije svega priča o radu, radu i onda o još malo rada... pic.twitter.com/h3NijD8LhM — MKK Novi Zagreb (@mkknovizagreb) June 23, 2023

- Historia Toniego to przede wszystkim opowieść o pracy, pracy i jeszcze raz pracy. Nikt nie pracuje tak ciężko. Dużo więcej niż na sali treningowej czy siłowni pracował ze swoim ojcem poza klubem, wykorzystując do tego każdy kawałek asfaltu i każdy kosz. Niewielu chłopcom dane jest wkroczyć na taką drogą, a jeszcze mniej dochodzi do jej końca, ale wierzymy głęboko, że jeśli komuś ma się udać, to jest to właśnie Toni - powiedzieli dziennikowi "Jutarnji list" działacze MKK Novi Zagreb.

Włodarze ekipy z Zagrzebia dodali, że sukces Garmy będzie dodatkowym bodźcem do wytężonej pracy dla reszty chłopców, trenujących w klubie i - kto wie - może śladami 12-latka pójdą kiedyś także jego koledzy.

RI, Polsat Sport