22-letni koszykarz, wypożyczony z Bayernu Monachium do Niners Chemnitz, trafił na kontrolę antydopingową po spotkaniu ligowym z Rostock Seawolves. Jak podaje dziennik "Bild", w organizmie George'a wykryto obecność aż dwóch narkotyków!

"Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że w moczu zawodnika wykryto ślady metamfetaminy i ecstasy" - czytamy w "Bildzie".

Koszykarz został zawieszony i nie zagra w play-offach Basketball-Bundesligi, które dla Chemnitz rozpoczną się 17 maja. Za samą obecność zakazanych substancji w organizmie może mu grozić nawet czteroletnia dyskwalifikacja. Sytuacji Jasona George'a nie poprawia również to, że po feralnym spotkaniu starał się ominąć kontrolę antydopingową.

22-latek uważany jest za jeden z największych talentów w niemieckiej koszykówce. George grał w kadrze narodowej do lat 16, z drużyną do lat 18 wygrał turniej Alberta Schweizera, a w lutym bieżącego roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Niemiec. Jego kontrakt z Bayernem Monachium obowiązuje do 2026 roku.

RI, Polsat Sport