Skandal po derbach Barcelony. Piłkarze "Dumy Katalonii" musieli uciekać do szatni (WIDEO)

W niedzielę FC Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Podopieczni Xaviego Hernandeza pokonali w spotkaniu derbowym Espanyol 4:2. Po meczu piłkarze Blaugrany zostali zaatakowani na placu gry przez pseudokibiców ekipy rywali. Zawodnicy musieli w popłochu uciekać do szatni.

Po końcowym gwizdku stało się jasne, że "Duma Katalonii" ma wystarczającą przewagę w tabeli nad Realem Madryt, by móc już teraz cieszyć się z mistrzostwa kraju. Robert Lewandowski i spółka zaczęli świętowanie na murawie RCDE Stadium. Zaistniała sytuacja rozwścieczyła pseudokibiców derbowego rywala.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona mistrzem Hiszpanii! Robert Lewandowski bohaterem

Kilkudziesięciu z nich wtargnęło na boisko i zaczęło biec w stronę zawodników Barcelony. Piłkarze i członkowie sztabu w porę zorientowali się, co się dzieje i ruszyli w stronę szatni. Wówczas zainterweniowały służby porządkowe, które oddzieliły agresorów od atakowanych.

MIAŁO BYĆ ŚWIĘTOWANIE, A SKOŃCZYŁO SIĘ UCIECZKĄ! 😱🔥



Kibice RCD Espanyol wtargnęli na boisko i chcieli zaatakować zespół Xaviego! 😳 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/5v41WEmAIg — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 14, 2023

Przypomnijmy, że porażka w derbach to nie jedyny powód do frustracji dla fanów Espanyolu. "Blanquiazules" zajmują 19. miejsce w tabeli i są o krok od spadku do Segunda Division. Zachowanie pseudokibiców wywołało falę krytyki. Na razie nie wiadomo, jakie kary za ten incydent czekają klub.

Natomiast FC Barcelona może cieszyć się z 27. tytułu mistrzowskiego swojej historii. "Duma Katalonii" wróciła na szczyt La Liga po czterech latach. Z ostatniego krajowego czempionatu katalończycy cieszyli się w 2019 roku. Dodajmy, że dwie bramki w starciu z Espanyolem zdobył Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie 21 trafień i przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ligi hiszpańskiej. Były gracz Bayernu Monachium ma cztery gole przewagi nad drugim Karimem Benzemą.

mtu, Polsat Sport