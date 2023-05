Barcelona mistrzem Hiszpanii! Lewandowski bohaterem.

Oba zespoły rozpoczynały to spotkanie z ważnymi celami do osiągnięcia. Gospodarze - Espanyol wciąż muszą drżeć o swoje losy w La Liga, bowiem zajmują przedostatnie 19. miejsce z czterema punktami straty do bezpiecznej lokaty. Goście z kolei mogli zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii już na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu.

Różnica klas była widoczna od samego początku. Przewaga Barcelony zarysowała się już w 11. minucie spotkania, gdy lewym skrzydłem z piłką pobiegł Alex Balde. Obrońca ekipy gości posłał piłkę po linii, a Robertowi Lewandowskiemu nie pozostało nic innego jak tylko dołożyć nogę do futbolówki. Mieliśmy zatem wynik 0:1.



Podwyższenie prowadzenia przyszło zaledwie kilka minut później, gdy do piłki dośrodkowanej przez Pedriego dopadł tym razem Balde. Utalentowany obrońca był bardzo aktywny w tym spotkaniu, co poskutkowało asystą i bramką już w pierwszych dwudziestu minutach meczu.



Barcelona często przebywała na połowie rywala i stwarzała kolejne zagrażające bramce Espanyolu sytuacje. Na kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy próba przyniosła rezultat w formie gola, gdy znów przy piłce odnalazł się Lewandowski. Polski napastnik był bezlitosny i wbił futbolówkę do siatki zmieniając rezultat spotkania na 0:3 oraz zdobywając swoją 21 bramkę w tym sezonie.



Druga połowa to znów dominacja Blaugrany, która grała z coraz większą swobodą. Na początku drugiej połowy pięknym prostopadłym podaniem popisał się Frenkie De Jong, a piłkę wykończył Jules Kounde. Barca prowadziła już 4:0.



Gospodarze nie chcieli pozostać dłużni. W sytuacji sam na sam z golkiperem znalazł się Javi Puado i pokonał lobem Andre Ter Stegena. Piłkarze Espanyolu mieli na koncie honorowe trafienie, a to nie był jeszcze koniec strzelania w ich wykonaniu. Dosłownie w ostatniej akcji spotkania niemieckiego golkipera ponownie udało się pokonać, a autorem bramki był Joselu. Na tym arbiter zakończył to spotkanie.

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 2:4 (0:3)

Bramki: Javi Puado 73, Joselu 92 - Robert Lewandowski 11, 40, Alex Balde 20, Jules Kounde 53

