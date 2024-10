Liga Konferencji: Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Betis?

Legia nie wygrała żadnego z trzech poprzednich meczów. Ostatnie zwycięstwo odniosła 1 września, gdy pokonała Motor Lublin 5:2.

"Musimy być świadomi, że mamy trudnych rywali – w pucharach nie ma łatwych przeciwników. Jesteśmy świadomi swojej wartości, ale sztuką jest zachować ją wtedy, gdy moment jest trudny, a nie kiedy wszystko się wygrywa. Drużyna już wcześniej udowodniła, że potrafi grać świetnie w Europie" - stwierdził Feio.

Wicemistrzowie Polski w eliminacjach pokonali kolejno walijski Caernarfon Town, duńskie Broendby Kopenhaga i Dritę Gnjilane z Kosowa. W fazie zasadniczej Ligi Konferencji występuje 36 drużyn, które rozegrają po sześć meczów. Osiem z nich awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły z miejsc 9-24 zmierzą się w barażach.

"Format rozgrywek się zmienił, więc jest to pewna niewiadoma. Z naszych wyliczeń wynika, że 8-9 punktów powinno wystarczyć do awansu, ale musimy wywalczyć je na boisku" - oświadczył portugalski szkoleniowiec.

W ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze (1:1), Legia zagrała w nowym ustawieniu 4-3-3.

"Proces podejmowania tej decyzji był kompleksowy. To nie jest coś, co zrodziło się z dnia na dzień. Od dawna mówiłem, że chcemy mieć dwa możliwe ustawienia, w których będziemy grać. Oczywiście słabszy występ z Pogonią pomógł w podjęciu decyzji. Jako trener czuję się bardzo swobodnie w kwestiach taktycznych, nie mam jednego systemu, którego muszę się trzymać. Moim zadaniem jest znaleźć taką formułę, by piłkarze czuli się komfortowo. Trzecim powodem była analiza gry Górnika. Piłka nożna jest dynamiczna i musimy przyzwyczaić się do różnych jedenastek i konfiguracji drużyny. Nawet w trakcie meczu są różne fazy" - wyjaśnił Portugalczyk.

Legioniści wygrali tylko jeden z dziesięciu meczów z hiszpańskimi klubami.

"Manuel Pellegrini to jeden z tych trenerów, którzy już odwiedzili nasz stadion, a także jeden z najbardziej doświadczonych. Zgadzam się w stu procentach, że Betis lubi narzucać swój styl gry i kontrolować piłkę" - oznajamił Feio.

Betis zajmuje ósme miejsce w La Liga. W ośmiu kolejkach wywalczył 12 punktów. Natomiast Legia jest siódma w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem 15 pkt po 10 meczach.

Transmisja meczu Legia Warszawa - Betis w czwartek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 18.45. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go o godzinie 17.00.

BS, PAP