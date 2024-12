Kto był najlepszym piłkarzem Legii w Lidze Konferencji? Ekspert nie miał wątpliwości

Legia bardzo dobrze prezentuje się w tej edycji Ligi Konferencji. W pierwszej fazie międzynarodowej rywalizacji "Wojskowi" wygrali cztery spotkania, a przegrali zaledwie dwa. Dzięki temu zespół z Warszawy uplasował się na siódmym miejscu w tabeli europejskiego pucharu, co oznacza, że bezpośrednio awansuje do 1/8 finału zmagań.

O podsumowanie dotychczasowych występów Legii w Lidze Konferencji pokusili się Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk w piątkowym odcinku programu Polsat Futbol Cast. Były reprezentant Polski wypowiedział się na temat tego, który mecz warszawskiej ekipy w europejskim pucharze był najlepszy.

- Może mecz z zespołem Backa Topola był pod największą kontrolą Legii. Feio w każdym spotkaniu szukał jakiegoś wytrychu i najczęściej go znajdował. Trudności, które ja widziałem w Legii, one były oczywiście skorygowane przez ustawienie początkowe, to był atak pozycyjny. Z tym miała największy problem - do pewnego momentu. Z upływem czasu w tym elemencie również sobie radziła. Chyba Dynamo Mińsk nie stworzyło żadnego zagrożenia, Legia miała trudno, bo musiała się przeciwstawić zespołowi, który bronił głęboko. Myśleliśmy, że Dynamo będzie w stanie kontrować, ale nie dało rady. Myślę, że to był najlepszy mecz - stwierdził Stolarczyk.

Iwanow zapytał również, który piłkarz zespołu z PKO BP Ekstraklasy wyróżniał się na tle swoich kolegów z drużyny.

- Ryoya Morishita - odpowiedział bez dłuższego zastanowienia Stolarczyk.