Pilny komunikat po meczach Legii i Jagiellonii! UEFA właśnie ogłasza

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok będą grały wiosną w Lidze Konferencji. Stołeczni zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału, z kolei mistrzowie Polski zagrają w lutym w barażach o tę fazę. Tymczasem po zsumowaniu jesiennych wyników obu drużyn okazuje się, że Ekstraklasa zaliczyła awans w rankingu UEFA.

Po raz ostatni dwie polskie drużyny w rozgrywkach UEFA na wiosnę uczestniczyły w sezonie 2011/12. Wtedy fazę grupową Ligi Europy przeszły Legia i Wisła Kraków. W 1/16 finału warszawie ulegli w dwumeczu Sportingowi (2:2, 0:1), z kolei "Biała Gwiazda" nie sprostała Standardowi Liege (0:0, 1:1), a decydujący okazał się gol strzelony na wyjeździe przez belgijską drużynę.

ZOBACZ TAKŻE: Kto był najlepszym piłkarzem Legii w Lidze Konferencji? Ekspert nie miał wątpliwości



Teraz Legioniści, mimo dwóch porażek na zakończenie fazy zasadniczej, w tym w czwartek w Sztokholmie z Djurgarden IF 1:3, w łącznej tabeli zajęli siódmą lokatę w 36-zespołowej stawce i 6 oraz 13 marca zagrają dwumecz o ćwierćfinał.



Jagiellonia również długo trzymała się w ścisłej czołówce, ale ostatecznie - m.in. wskutek remisu na zakończenie tego etapu z Olimpiją Lublana 0:0 - uplasowała się na dziewiątej pozycji, pierwszej niedającej bezpośredniego awansu do czołowej "16" rozgrywek.

Awans Ekstraklasy w rankingu UEFA

Cała jesienna kampania polskich drużyn w europejskich pucharach była bardzo udana. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że Ekstraklasa zaliczyła właśnie awans w rankingu UEFA. Polska liga wyprzedziła Izrael i wskoczyła na 17. miejsce w zestawieniu.



To przybliża nasze rodzime rozgrywki do wymarzonej 15. lokaty. Gwarantuje ona prawo do wystawienia dwóch klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Na razie, przypomnijmy, taki przywilej otrzymuje jedynie mistrz Polski.