Feio zabrał głos. "Nie umiem cieszyć się z porażki"

Trener piłkarzy Legii Warszawa Goncalo Feio po porażce w Sztokholmie z Djurgarden IF 1:3, która jednak nie pozbawiła jego drużyny awansu do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji, miał mieszane uczucia. - Nie umiem cieszyć się z porażki, ale jestem bardzo dumny z drużyny - zapewnił Portugalczyk.

Legia wygrała cztery pierwsze mecze fazy ligowej i wówczas zajmowała drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie bilansem bramek Chelsea Londyn. Później jednak przegrała u siebie z FC Lugano 1:2, a w czwartek poniosła drugą porażkę z rzędu i spadła na siódmą pozycję. To jednak wystarczyło, aby awansować bezpośrednio do 1/8 finału, bez konieczności walki o tę rundę w barażach.

- Dla mnie ten awans to tylko osiągnięcie celu. W mojej dotychczasowej karierze trenerskiej osiągnąłem wszystkie cele. Ten jest kolejny. Nie umiem cieszyć się z porażki, ale jestem bardzo dumny z drużyny. Zespół zanotował ogromny progres mentalny, drużynowy, indywidualny. Wykonaliśmy po prostu swoją robotę - ocenił Feio.

Niedługo po pierwszym gwizdku sędziego spotkanie w Sztokholmie zostało przerwane, bo na trybunach zajmowanych przez kibiców gospodarzy odpalone zostały race. Wydobywający się z nich dym ograniczył widoczność i nie dało się grać przez ponad kwadrans. Chwilę po wznowieniu meczu gospodarze objęli prowadzenie.

- Weszliśmy dobrze w to spotkanie. Nie chcę mówić, że przerwa nam przeszkodziła. Straciliśmy bramkę po powrocie do gry. Warunków gry się nie wybiera, jako trenerzy nie mamy na to wpływu. Byliśmy jak najlepiej przygotowani, ale nasz poziom piłkarski mógł być momentami lepszy - przyznał.

Feio nie przewiduje większych zmian w drużynie podczas zimowego okienka transferowego.

- Ja ufam ludziom, których mam. Czyniłem tak zawsze i będę tak robił. Nie spodziewajcie się rewolucji i wielu zmian. Do kadry na Ligę Konferencji dołączą pewnie Juergen Elitim i Wojciech Urbański. Będę robił swoją robotę z moim sztabem. Ufam tym graczom i chcę, aby się rozwijali dalej - tłumaczył.

Był to ostatni oficjalny mecz Legii w tym roku kalendarzowym. Na początku lutego wróci do rywalizacji w ekstraklasie, natomiast spotkania 1/8 finału LK rozegra 6 i 13 marca. Jednym z jej potencjalnych rywali jest Jagiellonia Białystok, ale najpierw musi przebrnąć baraż o tę fazę.

PAP