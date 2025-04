Babilon Boxing Show & K1: Dudek vs Kalinowski II. Wyniki walk

Dla Dudka to wyjątkowa okazja - wystąpi przed własną publicznością i będzie chciał udowodnić, że to jemu należało się zwycięstwo w ich pierwszym starciu, które zakończyło się kontrowersyjnym werdyktem na korzyść Kalinowskiego. Rewanż zaplanowano na dziesięć rund. Zanim jednak dojdzie do walki wieczoru, kibice zobaczą starcie niepokonanych zawodników w królewskiej kategorii wagowej - Maciej Smokowski (5-0, 1 KO) stanie naprzeciw Jacka Chruślickiego (8-0-1, 4 KO) w walce, która może wyłonić nową twarz polskiej sceny wagi ciężkiej.

ZOBACZ TAKŻE: Babilon Boxing Show & K1: Dudek vs Kalinowski II. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Na ring powróci także doświadczony Przemysław Zyśk (19-3, 6 KO), który będzie szukał zwycięstwa po serii nieudanych występów. Miłośnicy K-1 również nie będą zawiedzeni - organizatorzy przygotowali kilka widowiskowych zestawień w tej formule, w których wystąpią także reprezentanci lokalnych klubów.

Transmisja gali w piątek 11 kwietnia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

Wyniki walk na gali Babilon Boxing Show & K1: Dudek vs Kalinowski II:

10 rund w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

Rafał Dudek (3-1-1, 2 KO) vs Kajetan Kalinowski (9-1, 4 KO)



6 rund w wadze bridger (do 101,6 kg):

Maciej Smokowski (5-0, 1 KO) vs Jacek Chruślicki (8-0-1, 4 KO)



K1 - 3 rundy w limicie do 65 kg:

Michał "Matrix" Królik (45-7) vs Ludek "Ludvar" Gregus (11-3)



K1 - 3 rundy w limicie do 77 kg:

Tomasz Brotoń (10-1) vs Adrian Culik



K1 - 3 rundy w wadze ciężkiej:

Stanisław Ogorzałek (2-0) vs Marcin "Arab" Kalata (debiut)



6 rund w wadze junior średniej (do 69,8 kg):

Przemysław Zyśk (19-3, 6 KO) vs Bartłomiej "Wania" Wańczyk (15-5, 7 KO)



K1 - 3 rundy w limicie do 73 kg:

Filip Bienias vs Rafał Bugno



K1 - 3 rundy w limicie do 86 kg:

Przemysław Tobiasz vs Maciej Sroka



3 rundy w boksie olimpijskim w wadze do 67 kg:

Maciej Piotrowski vs Wiktor Orynek



3 rundy w boksie olimpijskim w wadze do 86 kg:

Maksymilian Kula vs Krystian Kopeć

