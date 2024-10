W pierwszym meczu Ligi Konferencji 2024/2025 ekipa z Warszawy podejmie hiszpański Betis. Trener gości, legendarny Manuel Pellegrini zdecydował o wyjściu na to spotkanie nieco rezerwowym składem - dość powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniego starcia, w podstawowym zestawieniu Betisu doszło aż do dziewięciu zmian.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradził, gdzie mieszka słynny piłkarz. Stanowcza reakcja! I się zaczęło...

Czy Legia wykorzysta ten fakt i zapunktuje na początek zmagań w europejskich pucharach?

Legia - Betis. Skrót meczu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Skrót meczu Legia - Betis oraz gole z tego meczu będą dostępne tuż po zakończeniu spotkania w tym tekście.

BS, Polsat Sport