Największa gwiazda nie zagra z Legią Warszawa

Lo Celso to jedna z największych gwiazd Betisu, do którego dołączył 31 sierpnia z Tottenhamu Hotspur. Wystąpił dotychczas w pięciu spotkaniach ligowych i z pięcioma bramkami zajmuje ex aequo trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców - za Robertem Lewandowskim z Barcelony (7) i Ayoze Perezem z Villarrealu (6).

"Ofensywny pomocnik z Rosario, siła napędowa ofensywy biało-zielonych od czasu kontuzji Isco i najlepszy strzelec klubu, to najbardziej znacząca nieobecność na liście 22 piłkarzy, powołanych na 1. kolejkę tych rozgrywek" - napisała agencja EFE.

Jak zauważono, chilijski szkoleniowiec oszczędza Argentyńczyka na niedzielne, prestiżowe derby z Sevillą w 9. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.

Oprócz Lo Celso, w meczu w Warszawie udziału nie wezmą też zmagający się z kontuzjami Marc Bartra, Senegalczyk Youssouf Sabaly, Portugalczyk William Carvalho oraz Isco. W samolocie do stolicy Polski w środę znajdzie się za to czterech piłkarzy z kadry B.

Legia podejmie Betis o godzinie 18.45. Tego samego dnia o 21 drugi z polskich klubów, mistrz kraju Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhaga.

BS, PAP