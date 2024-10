Legia rozpoczyna walkę w Europie, a tu takie słowa. "Ze skrajności w skrajność"

Legia Warszawa to obok Jagiellonii Białystok jedyny polski klub, który zdołał wywalczyć awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Pierwsza i trzecia drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy będą walczyć o punkty i awans w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Wstrząsające dane z Hiszpanii, policja ogłasza. Straszne, co dzieje się na stadionach

Jednym z filarów "Wojskowych" jest podstawowy bramkarz Legii - Kacper Tobiasz. 21-latek w rozmowie z reporterem Polsatu Sport Pawłem Ślęzakiem przyznał, że już jako dziecko marzył o grze w rozgrywkach europejskich.

- Gra w europejskich pucharach od zawsze była marzeniem. Największym reprezentowanie Manchesteru United. Tata zabrał mnie kiedyś na Old Trafford. Pierwsza moja koszulka, jaką kiedykolwiek dostałem, to też był trykot "Czerwonych Diabłów". W 2010 byłem nawet na meczu z Tottenhamem. Manchester wygrał tamto spotkanie 3:1. Tam grali jeszcze tacy zawodnicy jak Bale czy Nani. Niezmiennie jestem wierny w kibicowaniu tej drużynie - powiedział golkiper "Wojskowych".

Rok temu Legia awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Cieniem na dobrych wynikach zespołu położyły się skandale związane z meczami w Alkmaar i Birmingham.

- Generalnie ze skrajności w skrajność. Były piękne piłkarskie momenty, ale nie uniknęliśmy również tych słabych meczów. Mam wrażenie, że doświadczyliśmy wszystkiego, co się dało. Jesteśmy na pewno piłkarsko o wiele mocniejsi i doświadczeni jako drużyna. Nasze cele się nie zmieniają. Chcemy zajść jak najdalej. Nikt nam nie zabroni marzyć - zaznaczył bramkarz Legii.

Bramkarz Legii do tej pory zgromadził na koncie 11 meczów w europejskich pucharach. Większość z nich to spotkanie eliminacyjne. Reporter Polsatu Sport zapytał Tobiasza o to, który mecz zapadł mu najbardziej w pamięć.

- Wydaje mi się, że mam więcej. 12 w tamtym sezonie i w tym licząc eliminacje - pięć. Łącznie zgromadziłem więc 17 spotkań. Trudno mi powiedzieć o swoim ulubionym meczu, bo każdy miał swoją historią. Każdy się czymś wyróżniał - powiedział Tobiasz.

Bramkarz Legii porównał również atmosferę i różnice pomiędzy meczami w europejskich rozgrywkach a tymi rozgrywanymi w ramach Ekstraklasy.

- Jest trochę głośniej. Głowa też inaczej się skupia. Jeśli chodzi o doping, to tutaj różnicy nie ma, bo nasi fani zawsze przygotują coś specjalnego niezależnie od rangi meczu. Pod tym względem są najlepsi. Ja skupiam się tylko na grze, a nie na tym, co wokół mnie. Czasami dzieje się tak dużo, że nie da się wszystkiego wyłapać - podsumował Tobiasz.

21-latek skomentował również wyniki losowania i to, z jakimi rywalami Legia powalczy o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji.

- No ja liczyłem na to, że zagramy z Chelsea. Co do naszego losowania, to ja nie chcę mówić, że trafiliśmy na wygodnych rywali, bo żaden mecz w Europie nie jest łatwy. Nikogo nie można lekceważyć i do każdego spotkania trzeba wyjść z najwyższym skupieniem. Musimy pokazać nasze umiejętności, ale nie tylko indywidualne, ale również drużynowe. Celujemy jak najwyżej. Marzymy o wysokich celach. Powtarzam się, ale tak po prostu jest.

W pierwszym meczu w europejskich pucharach Legia zmierzy się z Realem Betis. Spotkanie z ekipą z Hiszpanii może być najtrudniejszą przeprawą "Wojskowych".

- Rok temu pokazaliśmy, że nie ma znaczenia to, czy gramy pierwszy mecz z Aston Villą czy ze Zrinjskim. Nie chcę nikomu ujmować, ale dobrze wiemy, że klasa rywali jest zróżnicowana. Ja się cieszę, że możemy rywalizować z takimi zespołami. Możemy pokazać się z bardzo dobrej strony. Nie będziemy mieli nic do stracenia. Z takim nastawieniem musimy wyjść na boisko - podsumował Tobiasz.