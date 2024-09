Czas na debiut. Trudne zadanie przed mistrzem Polski

Trudne zadanie przed mistrzem Polski



Wielu kibiców polskiej piłki z niecierpliwością czeka na start fazy ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025. Wszystko dlatego, że zobaczymy w niej dwie polskie drużyny. Jedną z nich jest Jagiellonia Białystok. To sensacyjny mistrz Polski z sezonu 2023/2024. W tym roku Jaga odniosła największy sukces w europejskich pucharach i awansowała do fazy ligowej. Przed nią bardzo trudne zadanie, jeżeli chce walczyć o awans do fazy pucharowej.

Ostatnie mecze Jagiellonii nie napawają optymizmem



Jagiellonia pojedzie do Danii w roli drużyny skazywanej na porażkę. Jest kopciuszkiem na arenie międzynarodowej. Ponadto ostatnie mecze drużyny z Białegostoku nie napawają optymizmem. Białostoczanie przegrali cztery mecze z rzędu w europejskich pucharach. Najpierw dwukrotnie z Bodo/Glimt w eliminacjach Ligi Mistrzów, a później z Ajaxem Amsterdam w eliminacjach Ligi Europy.

W Ekstraklasie potraciła już punkty m.in. z Cracovią, GKS-em Katowice i Lechem Poznań. W tym sezonie miała już serię sześciu porażek z rzędu. Podopieczni Adriana Siemieńca muszą wrócić na właściwe tory, jeżeli chcą zaskoczyć wyżej notowane zespoły w Lidze Konferencji.

FC Kopenhaga. Faworyt meczu z Jagiellonią



Zdecydowanym faworytem do wygrania w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji jest FC Kopenhaga. To trzecia drużyna obecnego sezonu duńskiej Superligi. Ponadto ma zdecydowanie większe doświadczenie na arenie międzynarodowej. W ubiegłym sezonie FC Kopenhaga solidnie spisywała się w Lidze Mistrzów. Wówczas jej podporą był bramkarz Kamil Grabara. Ten w tym sezonie reprezentuje barwy VfL Wolfsburg w Niemczech. Teraz brakuje polskich akcentów. W przeszłości w ekipie tej występował też m.in. Kamil Wilczek.

Czy Jagiellonia sprawi niespodziankę?



Wszystko przemawia za FC Kopenhagą. Jagiellonia to nowicjusz w europejskich pucharach. Duńczycy umiejętnie swoją obecność zaznaczają w nich od lat. W ubiegłym sezonie FC Kopenhaga awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, będąc zespołem lepszym od Manchesteru United i Galatasaray. Osiągnęła historyczny wynik. W 1/8 finału dzielnie walczyła z Manchesterem City. Teraz występuje w Lidze Konferencji i z pewnością mierzy wysoko. Czy Jagiellonia sprawi niespodziankę? Za taką należałoby uznać choćby remis w wyjazdowym starciu w stoli Danii.

Mecz FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok odbędzie się 3 października o godzinie 21:00. Transmisje będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport